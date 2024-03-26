南海衝突 中國副外長：中菲關係處於十字路口

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（中央社台北26日電）中菲南海衝突近日再度升溫。中國外交部副部長陳曉東25日與菲國外交部次長拉薩洛通電話，表示「中菲關係正處在十字路口」，菲方務必慎重行事，盡快回到與中方透過談判協商妥處分歧的正軌。

中國外交部官網表示，陳曉東25日與菲國外交部次長拉薩洛（Maria Theresa Lazaro）通電話，就菲律賓向仁愛礁（仁愛暗沙）非法「坐灘」軍艦實施運補等問題提出嚴正交涉。

陳曉東指出，菲律賓一艘民用船和兩艘海警船23日未經中國政府允許，擅自衝闖中國南沙群島仁愛礁附近海域，企圖向在該礁非法「坐灘」軍艦運送包括建築材料在內的物資，建立永久軍事哨所，實現長期非法占領。

陳曉東表示，這嚴重違反「南海各方行為宣言」，嚴重違背菲方自身承諾，嚴重侵犯中方領土主權和海洋權益，破壞地區和平穩定，中方對此堅決反對。

他表示，中國對包括仁愛礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權。菲方在仁愛礁問題上一再出爾反爾，挑起事端，是導致現地局勢一再升溫的根本原因。

陳曉東強調，當前「中菲關係正處在十字路口，何去何從，菲方務必慎重行事。」中方再次要求菲方切實重視中方關切，懸崖勒馬，盡快回到與中方透過談判協商妥處分歧的正軌，與中方一道維護好雙邊關係大局和南海的和平穩定。

他又指，中方將繼續按照國內法和國際法，採取必要措施，堅定維護國家領土主權和海洋權益。

菲律賓外交部25日也召見中國大使，抗議中國海警船23日在南海的「侵略行為」。中國駐菲大使館則表示，針對23日的衝突事件，已向馬尼拉提出抗議。（編輯：陳鎧妤/唐佩君）1130326