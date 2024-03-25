南海衝突 中國使館向菲國外交部提交涉呼籲協商

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（中央社台北25日電）中菲在南海衝突持續升溫，菲律賓指控中國海警23日在仁愛暗沙阻擋菲國補給船，並發射水砲。中國駐菲律賓大使館今天表示，已就事件向菲律賓外交部提出嚴正交涉，並呼籲菲方回到對話協商的正確軌道。

中國駐菲律賓大使館表示，使館就菲方日前派船隻非法侵闖仁愛礁（仁愛暗沙）實施運補，向菲外交部提出嚴正交涉。

中方指出，菲方23日「違反自身承諾」，不顧中方事先堅決反對和警告，執意派1艘運補船和2艘海警船擅自闖入中國南沙群島仁愛礁附近海域，企圖向仁愛礁非法「坐灘」軍艦運送建築物資，對軍艦進行維修加固。中國海警依法依規實施規制、攔阻、驅離，「成功挫敗菲方圖謀，處置合理合法、專業規範」。

中國駐菲使館強調，「仁愛礁是中國南沙群島的一部分，中國對包括仁愛礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權」。中方在南海的主權和權益是在長期歷史過程中形成，有充分的歷史和法理依據。「所謂的2016年南海仲裁裁決是非法的、無效的，中方不接受、不承認所謂裁決，也不接受任何基於裁決的主張或行動」。

中國使館敦促菲方立即停止侵權挑釁，展示誠意，「回到對話協商的正確軌道」，以實際行動與中方一道共同維護南海和平穩定。若菲方一意孤行，中方將繼續採取堅決措施，維護自身的領土主權和海洋權益。

法新社日前報導，菲律賓軍方指控中國海警23日早上在仁愛暗沙阻擋一艘菲國補給船，並發射水砲。中方則指控菲律賓企圖將非法擱淺在仁愛暗沙上的軍艦馬德雷山號（BRP Sierra Madre）加固建成永久性設施。

近期中菲在南海衝突持續升溫，中國外交部亞洲司長劉勁松19日約見菲律賓駐中國大使吉米（Jaime FlorCruz），針對菲律賓近期針對南海及涉台等議題上中國認定的「負面表態」提交涉，並表達強烈不滿。（編輯：陳鎧妤/廖文綺/周慧盈）1130325