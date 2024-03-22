菲律賓：中國海警船在南海危險操作 阻礙菲科研調查
2024/3/22 19:58（3/22 20:46 更新）
（中央社馬尼拉22日綜合外電報導）菲律賓海岸防衛隊（Philippine Coast Guard）今天指控中國船隻在南海航行時透過「危險操作」，試圖阻擋菲律賓科學家登上鐵線礁（Sandy Cay）。
法新社報導，根據菲律賓海岸防衛隊發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela），在昨天最新一起衝突事件中，菲律賓海洋科學家搭乘漁業與水產資源局（Bureau of Fisheries and Aquatic Resources）船隻前往鐵線礁時，一艘中國海警船橫穿它的航道，兩船一度相距僅100公尺。
塔瑞耶拉表示，中國海警船當時為了引起該水域「中國海上民兵」船隻的注意，還拉響警報長達逾30分鐘。
鐵線礁與菲律賓控制的中業島僅距數公里，是主權爭議的南沙群島（Spratly Islands）島礁之一，中國及菲律賓近幾個月在這一帶頻發衝突。
然而，中國海警局昨天指34個菲律賓人「非法」登陸鐵線礁，發言人甘羽透過聲明表示「中方海警執法人員依法登礁並查證處置」。
塔瑞耶拉今天反駁說：「這是中國海警局所說的又一個謊言。」
根據塔瑞耶拉，儘管有中國船隻在場，還有中國軍用直升機在頭上盤旋，菲律賓的科學團隊仍在2個島礁待了4小時，成功完成調查任務。
率領這支科學團隊的菲律賓大學海洋生物學家安提卡瑪拉（Jonathan Anticamara）在記者會說，他們在鐵線礁觀察到「不自然」且「占地廣闊」，比人還高的碎石瓦礫堆。
中國及越南等在南沙群島有領土爭議的部分國家，近年致力將島礁變成人工島嶼，在上面興建港口、簡易機場跑道與軍事設施。（譯者：洪培英/核稿：陳正健）1130322
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