中央社登菲海巡船前進中業島 直擊中國軍艦南海尾隨

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（中央社記者陳妍君中業島21日專電）中央社記者近日在菲律賓巴拉旺省登上菲國海巡署巡邏艇，前往南海中業島。途中直擊中國海軍「徐州號」飛彈護衛艦尾隨菲律賓巡邏艇，距離最近時僅2.7海里，時間長達1小時。

南海緊張局勢持續升溫，菲律賓海巡署去年2月展開南海透明度策略，多次邀請菲律賓和國際媒體登上海岸防衛隊船艦，實地採訪馬尼拉和北京的南海主權爭端。

中央社與日本、美國等國際媒體獲邀於18日登上菲國海巡署巡邏艇斯丹崗號（BRP Sindangan），從巴拉旺省（Palawan）南端布利盧延港（Buliluyan）出發赴中業島，成為首家登上中業島（菲稱希望島Pag-asa）採訪的台灣媒體。

19日上午10時45分左右，斯丹崗號船上記者發現舷號530的中國海軍「徐州號」飛彈護衛艦出現在遠方，並逐漸朝斯丹崗號和另一艘前往中業島的菲國海巡署巡邏艇卡布拉號（BRP Cabra）駛近。

菲律賓海巡署21日表示，斯丹崗號發現中國海軍艦艇時，距中業島約19.7海里。

之後，徐州號持續盯梢尾隨斯丹崗號和卡布拉號。中央社記者實地觀察，徐州號一路朝斯丹崗號駛近，距離最近時，記者肉眼可見中國軍艦船身編號。

直到中午12時左右，徐州號才結束盯梢。

中央社與數家國際媒體18日登上菲國海巡署巡邏艇斯丹崗號，從菲律賓巴拉旺省南端布利盧延港出發赴中業島。圖為同行的菲國海巡署巡邏艇卡布拉號。中央社特約記者Edward Bungubung攝 113年3月21日

不久後，中國海警5204艦出現，一旁可見多艘中國海上民兵船。直到斯丹崗號和卡布拉號抵達中業島隔天，中國海警與海上民兵船都在不遠處盯梢，遲遲未散去。

菲國海巡署指出，斯丹崗號和卡布拉號於19日上午11時之前，就以廣播向徐州號宣示主權，但徐州號置之不理。徐州號於11時4分、距中業島約16.56海里處開始尾隨斯丹崗號，兩船距離僅4海里。

菲律賓海巡署表示，徐州號尾隨盯梢卡布拉號時的距離更近，兩船最近時僅離2.7海里，比卡布拉號和斯丹崗號間的距離還要近。

菲國海巡署指出，海巡船艦於19日中午12時50分發現中國海警5204艦和9艘中國海上民兵船與徐州號一起出現在中業島附近岩礁。菲律賓海巡船於下午1時3分向中國海警和海上民兵船以廣播宣示主權，但中方沒有給予任何回應。

菲律賓、中國、台灣、越南、馬來西亞、汶萊等聲索方在南海存在主權爭議。

中業島是菲律賓在南海最大且戰略上最重要的前哨基地，距中國占領並設置軍事基地的渚碧礁僅12海里。馬尼拉當局自1971年起占據中業島。（編輯：周永捷）1130321