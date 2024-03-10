美菲共同防禦對付北京？學者：美將大選不願生事

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（中央社記者張淑伶上海10日電）中國和菲律賓日前在南海衝突，美菲已就何種情況可能啟動共同防禦條約展開討論。中國學者稱，這個防禦條約「對不是菲律賓的國土不適用」，且美國今年要大選，不會希望再生事。

菲律賓政府5日指控中國海警和海上民兵危險航行，騷擾、阻撓菲方赴仁愛暗沙（中國稱仁愛礁）向擱淺的軍艦補給，期間輕微碰撞菲律賓海巡署巡邏艇，中國海警船並發射高壓水柱擊破菲國補給船玻璃，導致4人輕傷。這是菲國展開運補以來最嚴重的事件。

對於這起衝突是否可能觸發美菲共同防禦條約，美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）在國務院記者會答覆提問表示：「我們正與菲律賓討論此事」。

上海國際關係學者沈丁立告訴中央社記者，菲律賓「曾經承認過仁愛礁是中國的」，並同意撤離在仁愛暗沙擱淺的軍艦。

他說，「仁愛礁是中國的領土」，即使美菲之間有共同防禦協定，「但是共同防禦協定對不是菲律賓的國土不適用的」，從這個角度來說，美國不會去保護菲律賓對仁愛礁的「侵占」。

沈丁立說，即使是2016年由荷蘭海牙常設仲裁法院公布的南海仲裁案裁決結果，也「只裁海權、不裁領土主權」；美國國務院針對5日中菲南海衝突的聲明提到了南海仲裁，指中國在該水域沒有合法的海權主張，「不含有『仁愛礁主權不屬於中國』這個意思」。

他並認為，美國當前忙於烏克蘭、以色列、紅海等地區的戰事或紛爭，因此不是認真下決心要和中國打仗；但美國不希望中方在仁愛暗沙得手，所以近期常派軍艦到這一帶。

對於接下來美方可能的行動，他認為應該要回到去年底中美兩國元首會晤的「舊金山願景」，加強中美兩軍的溝通，提升溝通層級。

他說，「今年是大選年，美國也希望太平」，假設美中軍事衝突，可能會讓挑戰現任總統拜登（Joe Biden）的川普（Donald Trump）訴諸停火，以此取得更多民意支持。

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外媒報導，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos）2023年8月否認曾與中國達成協議，以撤離菲國在南海第二托馬斯礁（Second Thomas Shoal，中國稱仁愛礁）上的一艘軍艦。這艘登陸艦馬德雷山號（BRP Sierra Madre）1999年擱淺在該處，用來宣示菲律賓在南海的領土主張。

小馬可仕的聲明稱，他並不知道菲律賓有協議或安排要把船隻從自己的領土上移走，並表示：「讓我進一步說，如果確實存在這樣的協議，我現在就撤銷該協議」。（編輯：邱國強）1130310