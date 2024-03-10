學者：菲美有共同防禦條約 但不意味南海立即開戰

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（中央社記者陳妍君馬尼拉10日專電）中國海警船5日向菲律賓補給船噴射高壓水柱，被認為是迄今菲中在南海最嚴重的衝突。菲國學者表示，菲美共同防禦條約已在運作，但這不意味菲美兩國會對中國立即開戰。

菲律賓政府5日指控中國海警和海上民兵危險航行，騷擾、阻撓菲方赴仁愛暗沙補給，期間輕微碰撞菲律賓海巡署巡邏艇，中國海警船並發射高壓水柱，擊破菲國補給船玻璃，導致4人輕傷。

事發後，中共總書記習近平7日出席中國全國人大解放軍和武警代表團會議時，要求解放軍和武警「統籌海上軍事鬥爭準備、海洋權益維護和海洋經濟發展，提升經略海洋能力」。

對此，菲律賓德拉薩爾大學（De La Salle University）國際研究系教授狄卡斯楚（Renato De Castro）說：「我們不得不擔心。」

狄卡斯楚接受中央社訪問表示，雖然有菲國學者認為，這只是習近平在此例行會議上，每年對解放軍和武警進行的類似發言，他也希望這種解讀是正確的，「但我也憂心，這可能真的是習近平向解放軍及中國人民傳達訊息，要求他們做好準備」。

他表示，北京的目標主要是第一島鏈國家。「中國不僅針對菲律賓，也會針對台灣，甚至日本，未來將更咄咄逼人、更具脅迫性。」

狄卡斯楚說，這就是馬尼拉與華府簽署「加強國防合作協議」（EDCA）並跟美國結盟的原因。歸根究柢，基本上只有美國可以捍衛第一島鏈的安全。

他表示：「我們必須努力確保美國海軍第7艦隊能夠在第一島鏈行動。這就是為什麼菲律賓未來可能還會增加（美軍可使用的）EDCA據點。」

菲美兩國於2014年簽署EDCA，允許美方安排更多官兵輪駐菲律賓，共用菲國軍事基地、興建軍事設施。菲律賓目前同意美軍使用境內9處戰略據點。

菲律賓國家安全會議官員說，由於4名海軍人員被碎裂的玻璃割傷，5日的衝突是迄今菲中在南海發生的最嚴重事件。外界關心，這起衝突是否可能觸發菲美共同防禦條約。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）在國務院記者會答覆提問表示：「我們正與菲律賓討論此事。」

馬尼拉與華府1951年簽定「共同防禦條約」（MDT），承諾任一方本土或在太平洋轄區的島嶼領土、軍隊、公務船舶或飛機遭武力攻擊時，雙方將共同採取行動。

狄卡斯楚說，實際上不需要啟動菲美共同防禦條約，因為這項條約一直在運作。根據米勒的說法，菲美兩國正在進行共同防禦條約第3條，即相互協商。

菲美共同防禦條約第3條規定，任一方的領土完整、政治獨立或安全因太平洋地區的外部武力攻擊受到威脅時，雙方將透過外交部長或次長相互磋商。

但若情勢升級，更多菲律賓軍人因中國的行動受傷，狄卡斯楚表示，馬尼拉和華府可能進入共同防禦條約第4條，對菲律賓的攻擊同時被視為對美國的攻擊，菲美兩國將根據憲法程序採取行動應對共同危險。

他說，這不意味著立即使用武力。屆時菲美兩國要對中國採取何種行動，「將建立在相互協商的基礎上」。

菲律賓總統府通訊辦公室（PCO）也引述菲律賓大學海洋事務與海洋法研究所所長巴童巴卡（Jay Batongbacal）說，菲美共同防禦條約早已生效，並不是處於閒置狀態等待啟動。

巴童巴卡昨天在菲律賓官方舉辦的論壇上表示，人們對菲美共同防禦條約存在誤解。「這項誤解是，當你說，觸發共同防禦條約，就表示你要開戰。當時的概念並不是這樣。」

他指出，目前菲美兩國在南海合作的模式「我們看到訊息共享，然後是監控、監視（南海活動），這顯然就是正在發生的事」。

菲律賓智庫「亞太進步之道基金會」（APPFI）研究員畢特洛（Lucio Pitlo III）告訴中央社，預計馬尼拉和華府會加強磋商，尋找應對中國灰色地帶行動之道，並阻止北京在南海持續擴張，但不會輕易向中方動武。

UNTV新聞台報導，菲律賓和平、暴力暨恐怖主義研究所主席班樂義（Rommel Banlaoi）預測，若菲中雙方在南海行動持續，「我們將遭遇更嚴重的事件」。

他表示：「我們不希望這個執法和政治問題發展為軍事問題。如果它發展為軍事問題，將真的在這個地區帶來暴力與戰爭。」（編輯：郭中翰）1130310