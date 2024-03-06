南海衝突美國力挺菲律賓 譴責中國挑釁

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（中央社記者石秀娟華盛頓5日專電）中國、菲律賓執法船隻5日在南海爆發衝突，美國國務院指出，該水域是菲律賓專屬經濟海域，中國沒有合法的海權，並譴責中國挑釁。五角大廈則說，美、菲共同防禦堅不可摧，力挺菲律賓。

根據菲律賓當局，該國海岸防衛隊船隻在南海愛尤銀礁（Ayungin Shoal/Second Thomas Shoal，台灣稱仁愛暗沙）執行運補任務時，遭中國海警以水砲襲擊，導致4名隊員受傷。中國海警則指控菲國船隻「非法侵入」中國南沙群島仁愛暗沙周邊海域。

針對這起衝突，美國國務院發表聲明指出，該海域位於菲律賓專屬經濟區內，根據海牙常設仲裁法院2016年的南海裁決，中國在該水域沒有合法的海權主張。依照聯合國海洋法公約（UNCLOS），這項裁決是最終裁決，對中、菲都有法律約束力。

國務院的聲明指出，菲律賓船隻合法進行海上作業，運送補給物品給登陸艦馬德雷山號（BRP Sierra Madre）的人員，中國以危險舉動挑釁菲律賓，對菲國補給船發射水砲，導致多次碰撞、菲國人員受傷，危及菲律賓船員的安全。

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美國譴責中國一再阻礙菲律賓船隻在公海的自由航行權利，干擾國際供應鏈的運輸前哨路線，這些舉動再次顯示中國無視菲律賓人民的安全、生計，無視國際法。

美國國防部發言人賴德（Pat Ryder）5日在記者會指出，美國將持續支持菲律賓，對美、菲共同防禦的承諾堅不可摧。美國已與區域盟友、夥伴密切合作，確保各國能在國際法允許的範圍內航行、飛行或作業，積極促進區域安全穩定，而非加劇緊張。（編輯：陳承功）1130305