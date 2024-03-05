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中菲南海再爆衝突 雙方執法船隻碰撞

2024/3/5 15:38（3/5 16:43 更新）
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中國海警船（下）和菲律賓船隻5日在南海再度發生衝突。（圖取自twitter.com/jaytaryela）
中國海警船（下）和菲律賓船隻5日在南海再度發生衝突。（圖取自twitter.com/jaytaryela）
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（中央社台北5日電）中國和菲律賓今天在南海再度發生衝突，雙方執法船隻一度碰撞，菲律賓海岸防衛隊指責中方採取魯莽和非法行動，中國海警則稱是「輕微刮蹭」，另對非法闖入的菲船採取管制措施。

綜合美國自由亞洲電台及香港網媒01報導，中國和菲律賓今天在南海再度發生衝突；菲律賓海巡隊官員塔瑞耶拉（Jay Tarriela）在社群媒體X表示，兩艘在南海支援軍方補給行動的艦艇，遭中國海警船及民兵船阻撓。

菲方稱，中方的魯莽和非法的行動，令菲船和中國海警船發生輕微碰撞，菲方船隻結構輕微受損。

而中國海警新聞發言人甘羽則表示，今天菲律賓違背承諾，刻意派出2艘海警船、2艘運補船擅闖中國南沙群島仁愛礁（台灣稱仁愛暗沙）鄰近海域，向其非法「坐灘」軍艦運送物資，中國海警出於人道主義對菲運送必需生活物資的1艘船作出臨時性特殊安排。

中方稱，期間菲國海警船無視中方一再警告，以不專業、危險方式，故意衝撞中方執法的海警船，導致發生輕微刮蹭，責任完全在菲方。

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）4日表示，儘管菲國與中國的緊張關係升高，仍將與中國合作，但強調若菲國在南海的主權、主權權利及管轄權遭忽視，菲方將予以反擊。（編輯：唐佩君/吳柏緯）1130305

#小馬可仕
#中國
#南海
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