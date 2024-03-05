更多編輯台推薦新聞：
氣象署估113年春季氣溫正常偏暖 雨量正常偏少須節約用水
生活

氣象署估113年春季氣溫正常偏暖 雨量正常偏少須節約用水

公費流感疫苗3/5全民開打 接種地點須知這裡看
生活

公費流感疫苗3/5全民開打 接種地點須知這裡看

LeBron James用1475場達標4萬分 賈霸生涯1560場都沒辦到
運動

LeBron James用1475場達標4萬分 賈霸生涯1560場都沒辦到

黃永松堅持踩在泥土上 「漢聲」深入民間挖掘寶藏
文化

黃永松堅持踩在泥土上 「漢聲」深入民間挖掘寶藏

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
北部本土麻疹群聚再增2確診 估4月前出現疫情高峰
首頁 / 國際

中國海警船朝補給船發射水砲 菲海岸防衛隊4人受傷

2024/3/5 15:18（3/5 15:28 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
菲律賓5日表示，該國海岸防衛隊船隻在南海執行運補任務時，遭中國海警以水砲襲擊，導致4名隊員受傷。（圖取自twitter.com/jaytaryela）
菲律賓5日表示，該國海岸防衛隊船隻在南海執行運補任務時，遭中國海警以水砲襲擊，導致4名隊員受傷。（圖取自twitter.com/jaytaryela）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社馬尼拉5日綜合外電報導）菲律賓今天表示，該國海岸防衛隊船隻在南海執行運補任務時，遭中國海警以水砲襲擊，導致4名隊員受傷。

菲律賓「西菲律賓海國家工作小組」（National Task Force for the West Philippine Sea）在聲明中表示，一艘中國海警的船隻也與運載菲國部隊補給的小船有「輕微碰撞」。

菲律賓海岸防衛隊今天也提到，他們的船隻在偏遠的前哨基地為部隊進行補給時，因與中國海警的船隻發生碰撞而受損。

菲律賓海岸防衛隊發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela） 在社群媒體平台X發文表示，中國海警和其他船隻進行「危險動作和攔截」，因此產生碰撞，導致「菲律賓海岸防衛隊船隻出現結構性的傷害」。

斯丹崗號（BRP Sindangan）和一艘姊妹艦奉命「支援」仁愛暗沙（Second Thomas Shoal）的軍事輪調與補給任務。

馬尼拉當局自1999年將二戰時期的登陸艦馬德雷山號（BRP Sierra Madre）擱淺在仁愛暗沙，並派兵駐守，藉以主張實際控制，因此需定期運送補給。

中國海警表示，已對菲律賓船隻「非法侵入」中國南沙群島仁愛暗沙周邊海域「採取管控措施」。

此前一天，菲律賓外交部長馬納羅（Enrique Manalo）才呼籲中國「停止騷擾我們」。

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）先前也曾於澳洲墨爾本舉行的東南亞國家協會（ASEAN）峰會的場邊說：「我們永遠不會退讓，哪怕是一吋的土地或海洋亦同。」（譯者：李晉緯/核稿：劉淑琴）1130305

#中國
#南海
#菲律賓
#菲律賓海岸防衛隊
#仁愛暗沙
延伸閱讀
小馬可仕：若國家南海主權遭忽視 將對中國發動反擊菲要中國停止騷擾 另尋與歐盟合作降低對中依賴中國軍艦現身南海爭議水域 菲律賓總統：令人憂心強化南海軍力 菲海軍反潛直升機將增設武器系統
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.202