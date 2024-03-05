中國海警船朝補給船發射水砲 菲海岸防衛隊4人受傷

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（中央社馬尼拉5日綜合外電報導）菲律賓今天表示，該國海岸防衛隊船隻在南海執行運補任務時，遭中國海警以水砲襲擊，導致4名隊員受傷。

菲律賓「西菲律賓海國家工作小組」（National Task Force for the West Philippine Sea）在聲明中表示，一艘中國海警的船隻也與運載菲國部隊補給的小船有「輕微碰撞」。

菲律賓海岸防衛隊今天也提到，他們的船隻在偏遠的前哨基地為部隊進行補給時，因與中國海警的船隻發生碰撞而受損。

菲律賓海岸防衛隊發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela） 在社群媒體平台X發文表示，中國海警和其他船隻進行「危險動作和攔截」，因此產生碰撞，導致「菲律賓海岸防衛隊船隻出現結構性的傷害」。

斯丹崗號（BRP Sindangan）和一艘姊妹艦奉命「支援」仁愛暗沙（Second Thomas Shoal）的軍事輪調與補給任務。

馬尼拉當局自1999年將二戰時期的登陸艦馬德雷山號（BRP Sierra Madre）擱淺在仁愛暗沙，並派兵駐守，藉以主張實際控制，因此需定期運送補給。

中國海警表示，已對菲律賓船隻「非法侵入」中國南沙群島仁愛暗沙周邊海域「採取管控措施」。

此前一天，菲律賓外交部長馬納羅（Enrique Manalo）才呼籲中國「停止騷擾我們」。

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）先前也曾於澳洲墨爾本舉行的東南亞國家協會（ASEAN）峰會的場邊說：「我們永遠不會退讓，哪怕是一吋的土地或海洋亦同。」（譯者：李晉緯/核稿：劉淑琴）1130305