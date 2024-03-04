菲要中國停止騷擾 另尋與歐盟合作降低對中依賴

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（中央社墨爾本4日綜合外電報導）菲律賓希望擺脫中國箝制，一方面喊話要中方「停止騷擾」，同時也盼盡快和歐盟展開自由貿易協定談判，以解決貿易嚴重倚賴中國的困境。

菲律賓外交部長馬納羅（Enrique Manalo）今天告訴法新社，菲律賓希望與中國和平解決海上爭端，但要向北京傳達一個簡單的訊息：「停止騷擾我們」。

馬納羅在東南亞國家協會（ASEAN）與澳洲於墨爾本舉行峰會的場邊發表談話，稱中國對菲律賓政府在有爭議海域進行演習的政策感到憤怒。

他說：「如果你們停止騷擾我們，或是採取其他行動，也許就不會有任何消息能報導。」

此外，馬納羅也表示，菲律賓希望「盡快」與歐洲聯盟（EU）展開正式的自由貿易協定談判。

馬納羅提到，嚴重倚賴與中國貿易的菲律賓希望擴大與其他國家的經濟關係，以享有更大的「彈性」。

馬納羅說：「我們希望很快就能與歐盟展開自由貿易談判。」

幾個月來，菲律賓一直在與擁有27個成員國的歐盟就自貿協定進行初步談判。

由於歐盟對菲律賓前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）的鐵腕掃毒感到憂心，讓近10年前的一項努力陷入停滯。

馬納羅說，「我們真正的目標是增加經濟彈性」，並強調能夠適應「突然變化」的重要性，無論是人為或自然。

馬納羅表示，菲律賓致力於創造「更大的經濟安全和經濟彈性，這也有助於自己的國家安全」。

馬納羅提到，歐盟和菲律賓將尋求在關鍵礦產領域建立更廣泛合作，利用現有供應鏈，在菲律賓從事更多加工活動。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1130304