澳洲著眼東南亞安全 將擴大投資強化海上行動

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（中央社雪梨4日綜合外電報導）澳洲官員今天在一場與東南亞國家協會（ASEAN）舉行的峰會上說，太平洋和東南亞國家正面臨嚴重的防禦威脅，澳洲將撥出更多資金用於與東協的海上安全協議。

路透社報導，澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）說，澳洲將在4年間投資6400萬澳元（約新台幣13.2億元）促進區域安全繁榮，包括4000萬澳元的新資金，這與東南亞國家的優先要務一致。

黃英賢在峰會演說中表示，「我們正面對破壞穩定、挑釁、脅迫的行動，包括不安全的海上與空中行為」，而自由開放的南海航道對整個區域的貿易至關重要。

她說：「南海、台灣海峽和湄公分區（Mekong subregion）發生的事越過整片太平洋影響我們所有人。」

中國聲稱擁有幾乎整片南海的主權，菲律賓、越南、印尼、馬來西亞和汶萊等國家也宣稱擁有其中部分區域的主權。每年南海海上貿易額超過3兆美元。

菲律賓外交部長馬納羅（Enrique Manalo）在演說中指出，南海具有戰略重要性，前景可期，但只有區域各國堅決維持合作以避免衝突，優先採取外交手段以避免動用或威脅動用武力，才可能有這樣的前景。

菲律賓正加強對抗其所謂中國在南海的「侵略性活動」。南海也已成為美中海上行動緊張關係的衝突熱點。

馬納羅還說，仲裁是國際法的一環，區域各國必須堅定共同反對抵觸或不符仲裁結果的行動。

澳洲去年曾表示，將與菲律賓在南海執行更多聯合巡邏任務。

澳洲墨爾本自今天到6日主辦「東協與澳洲2024年特別峰會」（ASEAN-Australia Special Summit 2024），紀念澳洲50年前成為東協第一個外部夥伴。（譯者：曾依璇/核稿：劉文瑜）1130304