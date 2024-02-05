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澳籍作家楊恆均遭中國判死緩 澳外交部將強烈回應

2024/2/5 13:29（2/5 13:47 更新）
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（中央社記者楊淳卉雪梨5日專電）澳洲籍華裔作家楊恆均遭中國判處死刑，緩期2年執行。澳洲外交部長黃英賢今天表示，澳洲政府感到震驚並將強烈回應，她已指示外交暨貿易部秘書亞當斯拜會中國駐澳大利亞大使肖千。

黃英賢（Penny Wong）今聲明表示，澳洲政府將以最強烈的措辭回應。

黃英賢說，她已指示澳洲外交暨貿易部 （Department of Foreign Affairs and Trade，DFAT）秘書亞當斯（Jan Adams）拜會中國駐澳大利亞大使肖千。

她表示，這對楊博士、他的家人以及一直支持他的人來說都是令人痛心的消息。

她強調，「我們與他們同在，我知道，在經歷了多年的不確定性後，這會讓他們感受到很大痛苦。」

黃英賢表示，所有澳大利亞人都希望看到楊博士與家人團聚。

楊恆均遭中國政府拘押以來，今年1月已屆滿5年。傳楊恆均被中國以「間諜罪」起訴。

相較於先前獲釋的澳籍記者成蕾，楊恆均至今仍未獲釋且罹患腎囊腫。楊恆均的學者友人馮崇義指控，楊恆均遭中國當局捏造間諜罪且被政治迫害。（編輯：韋樞）1130205

#中國
#黃英賢
#楊恆均
延伸閱讀
澳籍作家楊恆均被拘5年 坎培拉：遭中國判死緩

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