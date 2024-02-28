中國軍艦現身南海爭議水域 菲總統：令人憂心

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（中央社馬尼拉28日綜合外電報導）菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）今天表示，中國海軍軍艦現身南海令人「憂心」，但這不會嚇阻菲方捍衛自身海域、保護自家漁民。

小馬可仕出訪澳洲前告訴記者：「我們持續支持我們所有漁民，他們靠這些漁場維生，我們會繼續協助他們…就算有人企圖阻擋、尾隨（菲律賓船隻）。」

菲律賓漁業與水產資源局（BFAR）一艘公務船上週在南海衝突熱點黃岩島（Scarborough Shoal）執行巡邏任務期間，菲律賓海岸防衛隊（PCG）目擊到中國海軍艦艇出現。

菲國漁業局公務船還負責向該區域的菲國漁民進行燃料運補，然而根據菲國海岸防衛隊，這艘公務船遭中國海警船尾隨及阻攔。

法新社報導，小馬可仕在前往澳洲參加東南亞國家協會（ASEAN）峰會前，稱上述現象「令人憂心」。

小馬可仕還說：「過去只有中國海警船在我們的水域活動，現在他們的軍艦和漁船也加入這個行列，可見情況正在改變。」

小馬可仕強調，馬尼拉會繼續「捍衛我們的海域」，並堅稱菲國漁民原本就可以在菲國水域捕魚。（譯者：洪培英/核稿：劉淑琴）1130228