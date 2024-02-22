中國海警指驅離菲公務船 菲方：仍在黃岩島水域巡邏

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳妍君馬尼拉22日專電）中國海警今天發布通報，指驅離侵闖黃岩島鄰近海域的菲律賓漁業暨水產資源局船隻。對此，菲國海巡隊官員說，中方說法有誤，漁業暨水產資源局船隻仍持續在黃岩島水域巡邏。

中國海警今天在微博發布通報：「2月22日，中國海警依法驅離菲律賓非法侵闖黃岩島鄰近海域的漁業暨水產資源局3002船。」

菲國海巡隊西菲律賓海特別參謀塔瑞耶拉（Jay Tarriela）回覆媒體詢問表示：「這項說法有誤。」

塔瑞耶拉說，中國海警聲明中的漁業暨水產資源局（BFAR）公務船桑代拿督號（BRP Datu Sanday）仍持續在黃岩島（菲稱馬辛洛克灘，Bajo de Masinloc）水域巡邏，積極維護該水域菲律賓漁民的安全。

他表示，有趣的是，一些媒體記者正在漁業暨水產資源局公務船上隨船採訪，「他們即將出爐的報導將證明我們聲明的正確性」。

塔瑞耶拉今天出席菲律賓外國記者協會（FOCAP）主辦的「菲律賓的前景」論壇。他致詞表示，菲律賓海巡隊去年2月13日指控中國海警在仁愛暗沙周邊，2度以「軍事級雷射」瞄準菲方船隻，並冒著碰撞風險進行危險操作。

塔瑞耶拉說，菲方曝光這起事件以來，持續公開中國海警在南海菲律賓專屬經濟海域的挑釁行為，這項透明策略至今屆滿一年。

他指出，這項策略使中方在南海行徑引發菲律賓人民與國際社會的關切。登船採訪的記者面臨被中國海警船碰撞、高壓水柱瞄準和船隻航行遭阻撓等危險，親身體驗菲國海巡隊在南海的挑戰。

塔瑞耶拉說，無庸置疑，為提高人們對南海發生事件的了解，媒體的鏡頭發揮關鍵作用。這些視覺紀錄描繪出菲律賓面對中國時「大衛對抗巨人歌利亞（Goliath）」般的場景，為馬尼拉贏得國際社會支持。

塔瑞耶拉指出，馬尼拉當局的透明度策略對立法部門支持編列海巡隊年度預算也有所幫助，使海巡隊獲得更多預算以在南海執行任務。

他表示，值得注意的是，菲方揭發中國在南海灰色地帶活動一定程度上影響他們的戰略舉措。除了在仁愛暗沙和黃岩島之外，中國海警在南海各處盯梢菲律賓巡邏艦艇的作法，如今已改為尾隨。

另外，中國海上民兵船大量群聚的現象一旦被曝光，中國民兵船可能很快就離開。

塔瑞耶拉說，在馬尼拉採取透明策略下，北京可能傳播假消息，使人們懷疑菲方對南海發生事件的描述。另一方面，菲律賓明年將舉行期中選舉，南海議題很可能淪為政治人物吸引選票的口號。

他指出，部分政客可能利用菲律賓人對中國的憤怒，主張在南海採取更激進的立場，而未充分考慮對國家安全和外交政策的潛在影響，南海緊張局勢可能因此升級。（編輯：周永捷）1130222