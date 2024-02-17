菲律賓控中國海警船危險操作 黃岩島外阻菲補給船

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（中央社馬尼拉17日綜合外電報導）菲律賓今天指控中國海警船15及16日在南海黃岩島附近對一艘菲律賓政府船隻採取「危險」操作，一再阻擋這艘船替菲律賓漁民進行補給。

法新社報導，事發地點黃岩島（Scarborough Shoal）受到中國控制。根據菲律賓說法，包括一艘中國海軍艦艇、數艘中國海警船及一些其他中國船隻尾隨菲律賓漁業與水產資源局（Bureau of Fisheries and Aquatic Resources）的船隻「坦布洛特達圖號」（Datu Tamblot）。

當時坦布洛特達圖號正要為菲律賓漁民補給糧食和燃料，好讓他們能在海上待更長時間，以捕撈更多漁獲。

坦布洛特達圖號與現場的中國海警船數度互發無線電警告，雙方都指控對方侵入領海。

當坦布洛特達圖號靠近黃岩島時，中國海警船曾4度藉由橫越其船首或停在其航道上，來短暫阻止其前進。

菲律賓海岸防衛隊（Philippine Coast Guard）艦隊司令暨西菲律賓海（West Philippine Sea，菲國對南海稱呼）分部發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）在一場記者會上表示，「任何船隻都不准橫越另一艘船的船首，因為這麼做非常危險」，可能會「導致相撞事件」。（譯者：洪培英/核稿：張正芊）1130217