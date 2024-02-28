強化南海軍力 菲海軍反潛直升機將增設武器系統
2024/2/28 21:07（2/28 21:28 更新）
（中央社記者陳妍君馬尼拉28日專電）菲律賓海軍近日試射計劃增設於AW-159「野貓」反潛直升機的武器系統，預計2架反潛直升機安裝點50口徑重機槍後，將可強化菲國海軍在南海執行任務的能力。
菲律賓武裝部隊西部軍區（WESCOM）司令卡羅斯（Alberto Carlos）26日帶領武裝部隊技術驗收委員會（TIAC）在甲美地省（Cavite）的陸戰隊基地，試射預計安裝於「野貓」反潛直升機的武器系統，國防部採購辦公室官員、海軍航空聯隊指揮官馬拉亞格（Juario Marayag）等人參與見證。
菲國海軍表示，這2架AW-159「野貓」直升機是國防安全供應商李奧納多英國分公司（Leonardo UK）製造的多用途軍用直升機，也是組成菲律賓海軍黎薩級（Jose Rizal Class）反潛巡防艦火力的一部分。
這2架AW-159是菲國海軍採購的首批反潛直升機，目前與魯納號（BRP Antonio Luna）飛彈巡防艦部署在菲律賓武裝部隊西部軍區，用於南海主權與海上巡邏。
菲國海軍表示，採購這批直升機是菲律賓海軍至關重要的能力升級，將強化反潛和海上安全行動能力；安裝點50口徑重機槍可進一步加強「野貓」反潛直升機執行任務能力，為菲律賓武裝部隊提供強大的武器系統，以應對海上疆域潛在威脅。
菲律賓、中國、越南、台灣、馬來西亞、汶萊等聲索方在南海存在領土爭議。
菲中兩國頻頻發生南海爭端。菲律賓海巡隊和漁業暨水產資源局（BFAR）近日展開黃岩島輪替護漁任務，馬尼拉指控中方盯梢、阻撓菲船並設置漂浮障礙物，甚至干擾菲律賓船隻發送船舶自動識別系統（AIS）訊號，藉此聲稱已驅離菲國公務船。（編輯：張芷瑄）1130228
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