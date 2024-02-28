強化南海軍力 菲海軍反潛直升機將增設武器系統

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（中央社記者陳妍君馬尼拉28日專電）菲律賓海軍近日試射計劃增設於AW-159「野貓」反潛直升機的武器系統，預計2架反潛直升機安裝點50口徑重機槍後，將可強化菲國海軍在南海執行任務的能力。

菲律賓武裝部隊西部軍區（WESCOM）司令卡羅斯（Alberto Carlos）26日帶領武裝部隊技術驗收委員會（TIAC）在甲美地省（Cavite）的陸戰隊基地，試射預計安裝於「野貓」反潛直升機的武器系統，國防部採購辦公室官員、海軍航空聯隊指揮官馬拉亞格（Juario Marayag）等人參與見證。

菲國海軍表示，這2架AW-159「野貓」直升機是國防安全供應商李奧納多英國分公司（Leonardo UK）製造的多用途軍用直升機，也是組成菲律賓海軍黎薩級（Jose Rizal Class）反潛巡防艦火力的一部分。

這2架AW-159是菲國海軍採購的首批反潛直升機，目前與魯納號（BRP Antonio Luna）飛彈巡防艦部署在菲律賓武裝部隊西部軍區，用於南海主權與海上巡邏。

菲國海軍表示，採購這批直升機是菲律賓海軍至關重要的能力升級，將強化反潛和海上安全行動能力；安裝點50口徑重機槍可進一步加強「野貓」反潛直升機執行任務能力，為菲律賓武裝部隊提供強大的武器系統，以應對海上疆域潛在威脅。

菲律賓、中國、越南、台灣、馬來西亞、汶萊等聲索方在南海存在領土爭議。

菲中兩國頻頻發生南海爭端。菲律賓海巡隊和漁業暨水產資源局（BFAR）近日展開黃岩島輪替護漁任務，馬尼拉指控中方盯梢、阻撓菲船並設置漂浮障礙物，甚至干擾菲律賓船隻發送船舶自動識別系統（AIS）訊號，藉此聲稱已驅離菲國公務船。（編輯：張芷瑄）1130228

菲律賓海軍26日試射計劃增設於AW-159「野貓」反潛直升機的武器系統。圖為菲律賓武裝部隊西部軍區司令卡羅斯與預計安裝的武器系統合影。（菲律賓海軍提供）中央社記者陳妍君馬尼拉傳真 113年2月28日