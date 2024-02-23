中國控攪局南海 馬尼拉：增加菲美聯合巡邏頻率

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（中央社記者陳妍君馬尼拉23日專電）菲律賓和美國3個月內已進行3次聯合海空巡邏，遭北京批評為「拉攏域外國家攪局南海」。不過，菲律賓參謀總長今天說，將增加菲美聯合海空巡邏和海上合作行動頻率與範圍。

美國白宮前幕僚長凱利（John Kelly）率領美國頂石太平洋計畫（CAPSTONE Pacific program）研究員與工作人員訪問菲國，昨天和今天分別拜會菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilbert Teodoro）和參謀總長布勞納（Romeo Brawner Jr.）。

菲律賓武裝部隊表示，頂石計畫是為新選任的美國將軍和軍官開設的為期5週課程。布勞納會見訪問團時，說明菲律賓與美國國防和安全關係的進展，並指美國印太司令部已經向菲方承諾，將增加兩國海上合作行動（maritime cooperative activity）頻率與範圍。

布勞納說：「我們將進行更多這些行動，我們將增加頻率及範圍。美國印太司令部司令阿基里諾（John Aquilino）上將承諾增加這些合作，並告訴我，一旦我們準備好，他就準備好了。」

菲美兩國軍方自去年11月21日在南海和近台灣的巴丹群島（Batanes）展開聯合海空巡邏以來，3個月內在南海已進行3次聯合巡邏和海上合作行動。

美軍獨立級濱海戰鬥艦吉佛茲號（USS Gabrielle Giffords）和第23直升機海上作戰中隊的MH-60S海鷹直升機（Sea Hawk）9日與菲律賓海軍近海巡邏艦皮勒號（BRP Gregorio del Pilar）及一架阿古斯特維斯特蘭（AgustaWestland）AW109直升機在南海進行進階計畫和海上通訊等訓練。

菲律賓空軍3架FA-50戰機和美國太平洋空軍一架B-52H同溫層堡壘戰略轟炸機，19日也在南海聯合空中巡邏。

中方對此發表聲明，指「菲方拉攏域外國家攪局南海，組織所謂聯合空中巡邏並公開炒作。中國人民解放軍南部戰區組織一線海空兵力嚴密監控，情況盡在掌握」。

菲律賓軍方公共事務辦公室主任崔尼代（Xerxes Trinidad）則說，菲美聯合空中巡邏是為加強兩軍聯合戰力，並強化菲國空軍執行保衛國土、主權權利和國家利益相關任務的能力。

凱利率領訪團拜會期間，鐵歐多洛說，國防部正努力提升菲律賓武裝部隊能力，以保護菲律賓專屬經濟海域。

他表示，馬尼拉當局根據「共同防禦條約」（MDT）開放美軍使用部分菲國戰略據點，目的之一是強化兩國人道援助和救災能力。

鐵歐多洛強調，菲美國防合作在維護區域和平與繁榮方面扮演關鍵作用。

菲方目前同意美軍使用境內9處戰略據點，其中菲律賓東北部一座機場、距台灣僅約400公里的海軍基地及一處陸軍軍營都鄰近台灣，被認為目的之一是威懾北京並因應台海危機。

另一方面，中國海警局一連2天發布通報，指中方驅離侵闖黃岩島鄰近海域的菲律賓漁業局船隻。

中國海警局今天表示，2月22日至23日，菲律賓漁業暨水產資源局船隻「不顧中方一再勸阻和警告，執意侵闖中國黃岩島鄰近海域。中國海警船在多次喊話警告無效情況下，依法對菲船採取跟監外逼、航路管制等必要措施予以驅離」。

中方表示：「菲方行為侵犯中方主權，嚴重違反國際法和國際關係基本準則。我們敦促菲方立即停止侵權行徑，並保留採取進一步管控行動的權利。」

對此，菲國海巡隊發表聲明說，菲律賓漁業暨水產資源局（BFAR）公務船自21日起持續出現在馬辛洛克灘（Bajo de Masinloc，即黃岩島）水域，目的是確保該地區菲律賓漁民安全並保護其免受騷擾。

菲方表示，根據「聯合國海洋法公約」（UNCLOS）和2016年南海仲裁裁決，菲律賓對馬辛洛克灘及其領海擁有主權。（編輯：張芷瑄）1130223

菲律賓參謀總長布勞納（前右5）23日會見美國白宮前幕僚長凱利（前左5）率領的美國頂石太平洋計畫訪團。（菲律賓軍方提供）中央社記者陳妍君馬尼拉傳真 113年2月23日