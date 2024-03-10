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教宗建議舉白旗談判 烏克蘭外長：只會舉黃藍色國旗

2024/3/10 23:09
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（中央社基輔10日綜合外電報導）天主教教宗方濟各近日受訪時表示，烏克蘭應該拿出「舉白旗」的勇氣，透過談判終結與俄羅斯的戰爭。烏國外長庫列巴今天回應，烏方永遠不會投降，只會舉起黃藍色國旗。

法新社報導，教宗方濟各（Pope Francis）接受瑞士廣播電視台（RTS）專訪時被問及，他對於烏克蘭國內辯論有何看法，也就是否該向俄羅斯投降，或者投降只會導致動武合理化。

對此，方濟各表示：「我相信最堅強的是那些能看清局勢、為人民著想，勇敢舉起白旗並進行談判的人。」他還說：「談判絕不是投降，而是避免讓國家走向自殺之路的勇氣。」

針對上述評論，庫列巴（Dmytro Kuleba）今天在社群媒體回應說：「我們的國旗是黃藍相間的。這是我們生存、死亡和勝利的旗幟。我們永遠不會升起任何其他旗幟。」（譯者：陳正健）1130310

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