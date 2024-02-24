俄烏戰爭前線僵持 瑞士擬夏天前舉行和平會議

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（中央社紐約聯合國總部23日綜合外電報導）瑞士今天在聯合國表示，計劃「在夏天前」舉辦一場高層級的烏克蘭和平會議。

路透社報導，烏克蘭正試圖為總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的10點和平計畫爭取支持。俄烏戰爭前線幾乎毫無變化之下，戰爭疲勞跡象浮現，而加薩（Gaza）的以哈戰爭成為全球更迫切注意的焦點。

瑞士外交部長凱西斯（Ignazio Cassis）在聯合國大會表示：「應烏克蘭請求，我們計劃在夏天前舉辦一場高層級的烏克蘭和平會議。因此我想利用這個機會，邀請所有國家一起合作，達成我們的共同目標。」

澤倫斯基的和平計畫，預期恢復烏克蘭領土完整性、俄軍盡數撤出、保護糧食及能源供應、保障核子安全以及釋放所有戰俘。

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）也在聯合國大會說：「如果我們所有人都採取有原則的立場並共同行動，俄羅斯便無法忽視全球多數人的聲音。（烏克蘭的）和平方案正提供了這樣一個機會。」（譯者：洪培英/核稿：陳昱婷）1130224