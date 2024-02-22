俄烏戰爭英國制裁3家中企 含無人機控制系統商

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（中央社記者陳韻聿倫敦22日專電）俄羅斯全面侵略烏克蘭將滿兩年之際，英國今天宣布制裁總計52名個人與實體，包括3家中國企業，其中一家為北京麥克普特無人飛行器控制系統有限公司。

根據公開資料，該公司研發、生產無人機控制和發動系統，並代理俄羅斯開發的STA無人機控制系統。英國外交部指出，在烏克蘭戰場發現俄羅斯武裝部隊使用「北京麥克普特」（Beijing MicroPilot）生產的無人機發動裝置。

另外2家遭制裁的中企是香港「超達科技」（Finder Technology）以及位於深圳的「巨航航空科技」。這些公司被控向俄羅斯提供已名列制裁清單的電子產品。

去年12月，英國政府首度將中國企業納入對俄制裁名單，當時入列的有「亞太鏈接」（Asia Pacific Links）、「信諾電子科技」（Sinno Electronics）、「興華」（Xinghua），共計3家中企。

英國今天新一波制裁名單也納入幾家關鍵的俄羅斯工具機進口商和製造商，包括車里雅賓斯克鍛壓廠（Chelyabinsk Forge-and-Press Plant）、Sasta、Baltic Industrial、Bitvan、STAN等企業。部分工具機可用於生產武器和軍用零組件，例如飛彈、坦克引擎。

英美兩國及歐盟今天也聯合擴大「普遍高度優先」（Common High Priority, CHP）制裁品項清單，新增5個品項，與電腦數值控制（CNC）機械設備有關。

英國外交部指出，CHP清單條列的數十個工業品項對俄羅斯武器系統和軍事發展至關重要；產業界應留意，並嚴加管控、確實執行盡職調查，避免產品流向俄羅斯。

英國外交部表示，將持續限縮俄羅斯用以資助侵略戰爭的財政收入來源、打擊制裁規避行為。俄羅斯用以規避石油相關制裁的「幽靈船隊」將是英國下一波加強打擊的目標之一。

今天遭英國制裁的還有俄羅斯軍工業14名個人與實體，包括規模最大之一、國營「斯維爾德洛夫工廠」（Sverdlov State Owned Enterprise），以及自北韓運送武器至俄羅斯的數家航空和船運公司。

另外還有瑞士能源交易商Paramount Energy & Commodities SA、涉入俄羅斯石油「幽靈船隊」的土耳其Beks Ship Management、位於卡達的Active Shipping，以及登記於杜拜、營運總部在日內瓦的Fractal Marine DMCC。此外還有數家俄羅斯指標企業，涉及天然氣、鑽石、採礦、冶金產業。

名列英國政府俄羅斯制裁清單的實體和個人目前總計約2000個，其中超過85%是在俄羅斯2022年2月全面侵略烏克蘭後遭制裁。

出席2月21至22日在巴西舉行的20國集團（G20）外長會議後，英國外交大臣卡麥隆（David Cameron）將前往紐約，參與聯合國的烏克蘭特別會議。

英國外交部指出，屆時卡麥隆將與烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）會面，強調英國對烏克蘭「無止盡」（unending）的支持。（編輯：陳彥鈞）1130222