更多編輯台推薦新聞：
韓國數千醫師辭職手術取消恐釀公衛風險 看懂醫療改革為何引爭端
國際

韓國數千醫師辭職手術取消恐釀公衛風險 看懂醫療改革為何引爭端

圖輯／台北國際書展搬進旋轉木馬 老少沉浸閱讀樂園
文化

圖輯／台北國際書展搬進旋轉木馬 老少沉浸閱讀樂園

楊麗花獲本土語言終身奉獻獎 籲看歌仔戲學台語傳承文化
文化

楊麗花獲本土語言終身奉獻獎 籲看歌仔戲學台語傳承文化

圖解基隆東岸商場爭議 謝國樑林右昌說法比一比
地方

圖解基隆東岸商場爭議 謝國樑林右昌說法比一比

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
納瓦尼逝世
新聞專題
納瓦尼逝世1/29
首頁 / 國際

英國率先宣布制裁俄羅斯獄方高層 回應納瓦尼之死

2024/2/21 23:09（2/21 23:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
英國21日率先就俄羅斯反對派領袖納瓦尼死亡案，宣布制裁俄方相關個人。外相卡麥隆指出，俄羅斯當局明顯視納瓦尼為威脅，多次試圖讓他噤聲。（英國外交部提供）中央社記者陳韻聿倫敦傳真 113年2月21日
英國21日率先就俄羅斯反對派領袖納瓦尼死亡案，宣布制裁俄方相關個人。外相卡麥隆指出，俄羅斯當局明顯視納瓦尼為威脅，多次試圖讓他噤聲。（英國外交部提供）中央社記者陳韻聿倫敦傳真 113年2月21日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳韻聿倫敦21日專電）俄羅斯反對派領袖納瓦尼近日命喪北極圈獄中，英國外交部今天宣布制裁6名獄方管理高層，並要求俄方即刻將遺體交付納瓦尼家屬、確保調查工作的完整與透明度。

外交部指出，英國是第一個就納瓦尼（Alexei Navalny）之死宣布制裁措施的國家。在此之前，英國外交部於16日召見俄羅斯駐英大使館代表，並指出納瓦尼之死應由俄羅斯當局負起完全責任。

英國外交大臣卡麥隆（David Cameron）今天將出席在巴西舉行的20國集團（G20）外長會議。外交部預告，卡麥隆將藉機就俄羅斯的對外侵略行動及其對全球衝擊，當面向俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）提出批評。

納瓦尼死於俄羅斯最北邊監獄之一、別稱「極地狼」（Polar Wolf）的特別管束改造營IK-3。目前包括死亡時間及原因等關鍵事證仍未完全明朗，獄方及俄羅斯官媒相關說法遭多名專家質疑。檢調拒絕向家屬出示遺體，19日並以「執行化學鑑定」為由，宣布扣留遺體14天。

納瓦尼生前普遍被視為對俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）政權構成最大威脅的政治人物。俄羅斯情治安全單位2020年曾使用軍用級神經毒劑「諾維喬克」（Novichok）毒殺納瓦尼未果。

英國政府今天宣布對主管IK-3的加里寧（Vadim Kalinin）上校等共計6人，實施資產凍結和旅行禁令，不得入境英國。外交部指出，制裁依據為英國的「全球人權制裁條例」（Global Human Rights Sanctions Regulations），加里寧等6人須為違反生命權及殘酷不人道、有辱人格的懲罰或處遇措施負責。

俄羅斯監獄系統普遍存在人權侵害事件；前身為蘇聯勞改營、位於永凍氣候帶的IK-3更是條件特別惡劣之一。2020年遭毒害後，納瓦尼的健康大受影響，隨後約3年在不同監獄服刑、未獲適當醫療協助，且持續遭剝奪睡眠與精神虐待。

俄羅斯官媒在納瓦尼死訊傳出後，很快啟動宣傳其死因為「血栓」。已有實務經驗豐富的俄羅斯維權人士公開指出，一如「心臟衰竭」，「血栓」也是被俄羅斯獄方和官方濫用的對外說詞。

英國外交部指出，英方在2020和2021年，已經針對納瓦尼遭毒害制裁13名個人及1個實體。納瓦尼陣營2021年曾列出35名應為納瓦尼遭毒害及囚禁負責的個人，提請各國施加制裁。英國外交部表示，英方迄今已制裁這份「納瓦尼名單」上的其中29人。

目前有總計超過1900名個人及實體，名列英國政府的俄羅斯制裁清單，其中超過1700名個人及實體是在俄羅斯2022年2月全面侵略烏克蘭後遭制裁。（編輯：張芷瑄）1130221

#卡麥隆
#俄烏戰爭
#俄羅斯
#英國外交部
#納瓦尼
#英國
#納瓦尼
#監獄
納瓦尼逝世
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
納瓦尼遺體遭扣留母親提告 俄法院3月開庭審理
172.30.142.52