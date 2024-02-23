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納瓦尼逝世
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納瓦尼母親探視兒子遺體 控調查人員原計劃秘密下葬

2024/2/23 01:32
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（中央社莫斯科22日綜合外電報導）俄羅斯反對派領袖納瓦尼日前傳出在獄中逝世，他的母親今天表示已經看到兒子的遺體，同時指控俄羅斯調查人員打算讓納瓦尼秘密下葬，她不會同意這件事。

路透社報導，納瓦尼（Alexei Navalny）的母親柳德米拉‧納瓦納亞（Lyudmila Navalnaya）在一段YouTube影片中說：「他們想暗中處理完這件事，沒有最後的告別。他們想帶我到墓園邊一座新墳說，『你的兒子埋在這裡』。我不同意。」

俄國調查人員未立刻回應上述說法。

柳德米拉還說，她看到兒子的遺體和死亡證明書。納瓦尼的盟友則表示，死亡證明書上聲稱納瓦尼是自然死亡。

47歲的納瓦尼是俄羅斯最知名反對派政治人物，上週他在北極流放地（penal colony）突然死亡。納瓦尼的盟友和家人指控克里姆林宮謀殺他，對此克宮憤怒駁斥。（譯者：楊昭彥）1130223

#俄羅斯
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