更多編輯台推薦新聞：
高美館30週年跨國合作 畢卡索安迪沃荷等35位大師真跡6月展出
文化

高美館30週年跨國合作 畢卡索安迪沃荷等35位大師真跡6月展出

巨人交流賽門票開賣 大巨蛋座位全開單日可達3萬6千席
運動

巨人交流賽門票開賣 大巨蛋座位全開單日可達3萬6千席

韓國數千醫師辭職手術取消恐釀公衛風險 看懂醫療改革為何引爭端
國際

韓國數千醫師辭職手術取消恐釀公衛風險 看懂醫療改革為何引爭端

蘇丹紅是什麼？對人體有何危害？用途毒性一次看
生活

蘇丹紅是什麼？對人體有何危害？用途毒性一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
納瓦尼逝世
新聞專題
納瓦尼逝世1/32
首頁 / 國際

俄向納瓦尼家屬下通牒 揚言不密葬就將遺體埋監獄內

2024/2/24 13:49（2/24 14:42 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為納瓦尼肖像。（路透社）
圖為納瓦尼肖像。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華沙23日綜合外電報導）俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）的團隊今天說，俄羅斯當局揚言把納瓦尼埋葬在他喪命的北極流放地監獄土地，除非他的家人同意舉行不公開的葬禮。

47歲的克里姆林宮批評者納瓦尼遭關押3年多後，上週在北極流放地的監獄死亡，引發西方領袖與支持者的憤怒與譴責。

法新社報導，數名俄羅斯知名文化界人士與運動人士呼籲當局將納瓦尼遺體交還給他的母親。納瓦尼的母親17日抵達位於西伯利亞北部的北極流放地監獄。

納瓦尼的發言人亞爾米許（Kira Yarmysh）在舊稱為推特（Twitter）的社群平台X上寫道：「一個小時前，一名調查人員致電納瓦尼的母親，向她發出最後通牒。」

「她有3個小時的時間可以考慮，看是否同意舉行沒有公開告別式的秘密葬禮，否則納瓦尼將埋葬在北極流放地。」

亞爾米許又說，納瓦尼的母親柳德米拉‧納瓦納亞（Lyudmila Navalnaya）「拒絕談判…因為他們沒有權利決定如何與在哪埋葬她的兒子」。（譯者：張曉雯/核稿：李佩珊）1130224

#亞爾米許
#納瓦尼
#納瓦尼
延伸閱讀
美制裁俄逾500個人實體 為烏克蘭、納瓦尼出頭傳納瓦尼死因遭心臟一拳擊殺 蘇聯時代KGB老招納瓦尼猝死獄中 妻矢言繼承先夫遺志打倒蒲亭政權俄將扣納瓦尼遺體至少兩週 遭控欲滅謀殺跡證
納瓦尼逝世
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
納瓦尼母親探視兒子遺體 控調查人員原計劃秘密下葬
172.30.142.61