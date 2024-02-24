俄向納瓦尼家屬下通牒 揚言不密葬就將遺體埋監獄內

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（中央社華沙23日綜合外電報導）俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）的團隊今天說，俄羅斯當局揚言把納瓦尼埋葬在他喪命的北極流放地監獄土地，除非他的家人同意舉行不公開的葬禮。

47歲的克里姆林宮批評者納瓦尼遭關押3年多後，上週在北極流放地的監獄死亡，引發西方領袖與支持者的憤怒與譴責。

法新社報導，數名俄羅斯知名文化界人士與運動人士呼籲當局將納瓦尼遺體交還給他的母親。納瓦尼的母親17日抵達位於西伯利亞北部的北極流放地監獄。

納瓦尼的發言人亞爾米許（Kira Yarmysh）在舊稱為推特（Twitter）的社群平台X上寫道：「一個小時前，一名調查人員致電納瓦尼的母親，向她發出最後通牒。」

「她有3個小時的時間可以考慮，看是否同意舉行沒有公開告別式的秘密葬禮，否則納瓦尼將埋葬在北極流放地。」

亞爾米許又說，納瓦尼的母親柳德米拉‧納瓦納亞（Lyudmila Navalnaya）「拒絕談判…因為他們沒有權利決定如何與在哪埋葬她的兒子」。（譯者：張曉雯/核稿：李佩珊）1130224