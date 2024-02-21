納瓦尼猝死獄中 妻矢言繼承先夫遺志打倒蒲亭政權

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦20日綜合外電報導）尤莉雅．納瓦納亞（Yulia Navalnaya）多年來都只想扮好妻子和母親角色，對自己也踏上政治抗爭之路避而不談；但納瓦尼（Alexei Navalny）猝逝後，她已矢言扛下先夫遺志。

俄國著名反對派領袖納瓦尼16日在莫斯科東北方約1900公里、俗稱「極地狼」（Polar Wolf）的北極流放地散步後失去意識死亡，享年47歲。他生前被判處30年徒刑。

3天後，尤莉雅公開表示，她將繼承先夫的遺志、打倒俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）政權。

綜合法新社、「紐約時報」和政治新聞機構Politico、英國「衛報」報導指出，尤莉雅在上傳影音平台YouTube的影片中說：「蒲亭殺害亞歷塞依（納瓦尼），等於讓我死了一半，讓我的心、我的靈魂也死了一半。」她說：「可是我還有一半是活著的，這告訴我沒有放棄的權利。我將繼承亞歷塞依．納瓦尼的遺志。」

影片來源：Guardian News

尤莉雅的宣言不僅慷慨激昂，政治意涵也昭然若揭。

尤莉雅出生於莫斯科一個中產階級家庭，母親在政府部會工作，父親則在研究中心任職。尤莉雅有國際關係學位且一度投身銀行界，但沒多久便於1998年認識納瓦尼，並於2000年結為連理。

20多年來，尤莉雅一直謝絕任何公開的政治角色。她2021年接受俄版「哈潑時尚」（Harper's Bazaar）採訪時說，自己人生目標在於力挺丈夫、保護兩個孩子，「讓孩子去當孩子，讓家有家的樣子」。

然而這些年來她一直在丈夫身旁，聽著激昂的他促成大批俄羅斯民眾走上街頭抗議；伴著中了毒陷入昏迷的他離開俄國就醫；5個月後更無懼地跟著他重返莫斯科，即便夫妻倆都明白，納瓦尼一回國必將入獄。

友人和相關人士形容，尤莉雅是納瓦尼的捍衛者、他的知己、避風港，也是他最親密的顧問。

納瓦尼過世的消息上週曝光時，人在德國慕尼黑（Munich）的尤莉雅已兩年沒有見到丈夫。

如今，尤莉雅似將走上與白俄羅斯反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Sviatlana Tsikhanouskaya）相同的人生道路：扛起夫婿未竟之事業。季哈諾夫斯卡婭在夫婿入獄後，即便沒有任何從政經驗，仍肩負起反對派領袖之責，成了對抗白俄強人總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）的代表性人物。

儘管未來困難重重，親朋好友仍相信47歲的尤莉雅有成功的機會，盛讚她除了聰明冷靜、有著鋼鐵般的意志又饒富韌性外，還是個務實主義者，也充滿著明星魅力。

曾是知名俄國記者、現在美國哈佛大學（Harvard University）任職的阿爾巴茨（Yevgenia Albats）說：「『納瓦尼』這個政治人物向來就是尤莉雅和亞歷塞依的綜合體。」

俄羅斯記者兼歷史學家濟加爾（Mikhail Zygar）同意，他說這對夫妻男方以公開與政客、記者等人對槓而聞名，女方則專門修理攻擊丈夫的人，「無論如何，她（尤莉雅）的政治包袱小得多，因此有更好的機會讓四分五裂到惡名昭彰地步的俄國反對派團結起來」。

說到底，分析家認為，一個有著道德權威的「素人」，或許可以做到一個專業政治人物做不到的事。

既是家族友人，也是著名俄國經濟學家和巴黎政治學院（Paris Institute of Political Studies）院長的古里耶夫（Sergei Guriev）說，尤莉雅希望完成納瓦尼「不幸未能完成的任務，也就是讓俄羅斯成為一個自由、民主、和平繁榮的國家」。他說，尤莉雅也將讓蒲亭看到，他可以除掉納瓦尼，但毀不了納瓦尼的志向。（譯者：蔡佳敏/核稿：盧映孜）1130221