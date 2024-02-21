回應納瓦尼之死 美將宣布對俄羅斯重大制裁

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（中央社華盛頓20日綜合外電報導）白宮今天表示，美國將為俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）命喪獄中一事，於本月23日宣布對俄國的新一波制裁措施，屆時正好也是俄國侵略烏克蘭滿兩年的前夕。

法新社報導，白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）告訴記者：「在總統拜登指示下，我們將於本週五宣布一套重大制裁方案，要俄羅斯為納瓦尼先生的遭遇負起責任。」

他說，這些制裁也是為了因應俄羅斯在「惡毒殘暴」的兩年俄烏戰爭中的所有行徑。

俄羅斯本月16日宣布，長年堅定批判俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）的反貪腐運動人士納瓦尼在北極偏遠獄中死亡。

柯比說：「無論俄國政府決定要對全世界說什麼假話，蒲亭總統和他的政府都明顯要為納瓦尼先生之死負責。」

柯比還說：「如果沒有一些可信的死因調查，我們很難相信俄羅斯人的說法。」

柯比不願在正式宣布之前詳細說明制裁措施。

自俄羅斯於2022年2月24日入侵烏克蘭以來，美國及其盟友已對俄羅斯實施一連串制裁，包括限制技術、封鎖金融資產及對俄羅斯石油價格設置上限。

但俄羅斯今年經濟預料仍將小幅成長。俄軍上週還控制了烏克蘭東部城市阿夫迪夫卡（Avdiivka），為去年5月以來的第一場重要勝戰。（譯者：曾依璇/核稿：蔡佳敏）1130221