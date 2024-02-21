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歐盟召見俄羅斯外交官 要求獨立調查納瓦尼之死

2024/2/21 15:13
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（中央社布魯塞爾20日綜合外電報導）歐洲聯盟（EU）外交部門今天說，歐盟召見俄羅斯外交官，並呼籲對俄國反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）的死亡進行獨立的國際調查。

法新社報導，歐盟外交部門發表聲明說，歐盟負責東歐、俄羅斯和中亞事務主任希伯特（Michael Siebert）召見俄羅斯代辦洛格維諾夫（Kirill Logvinov），並「呼籲俄羅斯允許對納瓦尼猝死進行獨立、透明的國際調查」。

「歐盟方面轉達對納瓦尼之死的憤怒，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）和俄國當局對此負有最終責任。」

歐盟「敦促俄羅斯立即將他的遺體交還給他的家人，並允許家人舉辦葬禮」。

聲明中說：「俄羅斯必須立即無條件釋放其他所有政治犯，以及所有參加俄羅斯各地悼念納瓦尼活動被捕的人士。」

據俄羅斯監獄當局的說法，現年47歲的納瓦尼16日在偏遠的北極監獄中去世。

路透社報導，克里姆林宮否認與納瓦尼之死有關，並表示無法接受西方指控蒲亭應對此負責。俄羅斯調查委員會表示，已對納瓦尼死亡事件展開程序調查，克里姆林宮表示，不會屈服於歐盟的要求。

隨著納瓦尼遺孀訪問布魯塞爾，歐盟昨天更接近在俄國向烏克蘭發動戰爭後，對莫斯科實施新的制裁。美國將於23日宣布就納瓦尼之死對俄羅斯實施制裁。（譯者：林沂鋒/核稿：劉淑琴）1130221

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