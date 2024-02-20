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納瓦尼猝死獄中 歐洲各國召見俄羅斯外交官

2024/2/20 11:35
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（中央社巴黎19日綜合外電報導）俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）在獄中死亡後，歐洲多國政府今天召見俄羅斯外交官。

法新社報導，法國外交部長塞儒內（Stephane Sejourne）在訪問阿根廷期間表示將會召見俄羅斯駐法大使；挪威外交部則是發表聲明將召見最高俄國外交官員，針對納瓦尼之死「進行會談」。

今天稍早，芬蘭、德國、立陶宛、西班牙、瑞典和荷蘭也發布了類似聲明，表示他們已召見俄羅斯使館官員；英國則已於16日晚間召見俄國使館人員。

47歲的納瓦尼16日在服刑19年的北極監獄死亡。他曾於2020年中毒但大難不死，他當時即歸咎是克里姆林宮動的手。

納瓦尼之死，西方國家一致把矛頭指向俄羅斯當局。塞儒內今天表示，俄羅斯總統「蒲亭（Vladimir Putin）政權再次暴露了其真實本質」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞（Vassily Nebenzia）則指控西方國家將納瓦尼之死政治化。

涅班濟亞表示，對納瓦尼死亡的調查工作「尚未結束」，「確切死因」尚未釐清，但西方各國卻「迫不急待地聲稱蒲亭政權要為此事負責」。

克里姆林宮之前已表示正對納瓦尼之死的進行調查，調查結果目前尚不得而知。（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏）1130220

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