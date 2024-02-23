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拜登會見納瓦尼遺孀 新一波制裁劍指蒲亭

2024/2/23 11:59（2/23 12:28 更新）
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美國總統拜登（中）22日在加州會見俄羅斯反對派領袖納瓦尼的遺孀（右）和女兒（左）。（圖取自twitter.com/POTUS）
美國總統拜登（中）22日在加州會見俄羅斯反對派領袖納瓦尼的遺孀（右）和女兒（左）。（圖取自twitter.com/POTUS）
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（中央社舊金山22日綜合外電報導）美國總統拜登今天表示，他在加州私下會見俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）的遺孀和女兒。拜登還表示新一波制裁將針對應為納瓦尼死亡負責的俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）。

綜合法新社與路透社報導，拜登在舊金山會見了納瓦尼遺孀尤莉雅（Yulia Navalnaya）和女兒妲夏（Dasha Navalnaya）。他向記者表示，總統蒲亭的已故對手（納瓦尼）具有令人難以置信的勇氣。納瓦尼上週於俄羅斯監獄去世。

拜登說，尤莉雅和她在史丹佛大學（Stanford University）就讀的女兒「正在效仿」，這位寡婦將繼續戰鬥，不會放棄。

拜登還重申明天將公布新一波制裁計畫，宣稱制裁將指向「應對他（納瓦尼）死亡負責的蒲亭」。

白宮稍早發表聲明指出，總統拜登利用這次私下會面表達了對納瓦尼的欽佩。拜登認為納瓦尼有著非凡勇氣，為反貪腐奮鬥，致力爭取俄羅斯的自由民主。

美國資深外交官員今天表示，美國將在新計畫中對俄羅斯實施「數百項」制裁，除著眼於俄羅斯全面入侵烏克蘭兩週年，並回應俄羅斯反對派領袖納瓦尼之死。

美國國務次卿盧嵐（Victoria Nuland）表示，部分制裁將針對需為納瓦尼之死負責的人，但大多數制裁著眼於打擊「蒲亭的戰爭機器」，同時封堵現有制裁的漏洞。

新制裁也將指向協助俄羅斯逃避目前制裁的國家，以及允許規避制裁的銀行。

盧嵐承認，已實施的制裁並未阻止俄羅斯國防工業的發展。「他（蒲亭）和他的騙子們發現了很多漏洞」。

盧嵐表示，新制裁方案將會解決這個問題，「當你幾天後看到這項計畫，你會發現它非常專注規避、節點、網絡和協助逃避制裁的國家，無論是出於自願還是其它原因，它也專注於支持和允許規避制裁的銀行，以及一些武器的供應」。（譯者：屈享平/核稿：徐睿承）1130223

#拜登
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