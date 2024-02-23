更多編輯台推薦新聞：
英鋼琴家再槓上中國小粉紅 穿「雪山獅子旗」T恤聲援西藏
國際

英鋼琴家再槓上中國小粉紅 穿「雪山獅子旗」T恤聲援西藏

OpenAI影片生成模型Sora橫空出世 內容創作者憂失業
科技

OpenAI影片生成模型Sora橫空出世 內容創作者憂失業

韓國數千醫師辭職手術取消恐釀公衛風險 看懂醫療改革為何引爭端
國際

韓國數千醫師辭職手術取消恐釀公衛風險 看懂醫療改革為何引爭端

蘇丹紅是什麼？對人體有何危害？用途毒性一次看
生活

蘇丹紅是什麼？對人體有何危害？用途毒性一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
日媒：日本擬補助台積電熊本二廠7300億日圓
首頁 / 國際

烏克蘭遭入侵兩年 美將再制裁俄國逾500個目標

2024/2/23 12:22（2/23 12:28 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國財政部副部長艾迪耶摩（Wally Adeyemo）今天接受路透社訪問時表示，在俄羅斯入侵烏克蘭將滿2年之際，美國明天將對俄國超過500個目標實施制裁。

除了俄烏戰爭，美國也正試圖讓俄羅斯為俄國反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）之死負起責任。

艾迪耶摩表示，這項與其他國家合作採取的行動將針對俄羅斯軍事工業集團和方便俄國取得所需商品的第3國公司。

他說：「我們明天將在美國對數百個目標實施制裁，但重要的是退一步思考並記住採取行動的不僅是美國。」

俄羅斯2022年2月開始入侵烏克蘭，已造成數萬人喪命，並摧毀許多城市。美國即將宣布的制裁方案是美國及其盟國對俄國實施數千項制裁之後的最新一波。

儘管人們懷疑美國國會是否會批准向烏克蘭提供更多安全援助，美國及其盟國仍希望持續給俄羅斯壓力。

美國總統拜登政府已經用完先前獲准用於烏克蘭的資金，其他資金需求的提案正在共和黨掌控的聯邦眾議院停滯不前。

艾迪耶摩說：「制裁和出口管制，目的是拖慢俄羅斯的腳步，讓他們更難在烏克蘭打這場他們自己要打的仗。」

但也有專家警告，制裁不足以阻止俄羅斯的攻擊。

前白宮國家安全會議官員哈洛（Peter Harrell）說：「國會為同意向烏克蘭提供其他軍事援助所採取的行動，會比他們在制裁方面能做的一切重要得多。」（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1130223

#艾迪耶摩
#俄烏戰爭
#俄羅斯
#拜登
#美國
延伸閱讀
拜登會見納瓦尼遺孀 新一波制裁劍指蒲亭俄烏戰爭將屆兩年 紐時：美孤立俄收效有限

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.48