烏克蘭遭入侵兩年 美將再制裁俄國逾500個目標

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（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國財政部副部長艾迪耶摩（Wally Adeyemo）今天接受路透社訪問時表示，在俄羅斯入侵烏克蘭將滿2年之際，美國明天將對俄國超過500個目標實施制裁。

除了俄烏戰爭，美國也正試圖讓俄羅斯為俄國反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）之死負起責任。

艾迪耶摩表示，這項與其他國家合作採取的行動將針對俄羅斯軍事工業集團和方便俄國取得所需商品的第3國公司。

他說：「我們明天將在美國對數百個目標實施制裁，但重要的是退一步思考並記住採取行動的不僅是美國。」

俄羅斯2022年2月開始入侵烏克蘭，已造成數萬人喪命，並摧毀許多城市。美國即將宣布的制裁方案是美國及其盟國對俄國實施數千項制裁之後的最新一波。

儘管人們懷疑美國國會是否會批准向烏克蘭提供更多安全援助，美國及其盟國仍希望持續給俄羅斯壓力。

美國總統拜登政府已經用完先前獲准用於烏克蘭的資金，其他資金需求的提案正在共和黨掌控的聯邦眾議院停滯不前。

艾迪耶摩說：「制裁和出口管制，目的是拖慢俄羅斯的腳步，讓他們更難在烏克蘭打這場他們自己要打的仗。」

但也有專家警告，制裁不足以阻止俄羅斯的攻擊。

前白宮國家安全會議官員哈洛（Peter Harrell）說：「國會為同意向烏克蘭提供其他軍事援助所採取的行動，會比他們在制裁方面能做的一切重要得多。」（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1130223