拜登粗口罵蒲亭 G20西方外長批俄侵烏克蘭

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（中央社舊金山/里約21日綜合外電報導）美國總統拜登今天在加州公開籌款活動上爆粗口，稱俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）是「瘋狂的王八蛋」（crazy S.O.B.）。

此外，多名外交官員說，20國集團（G20）各個西方國家外交部長今天在巴西會議上當著俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）的面，批評俄國侵略烏克蘭。

綜合法新社和路透社報導，拜登在加州舊金山活動上的簡短談話中表示：「我們有像蒲亭等傢伙這樣瘋狂的王八蛋，我們老是得擔心核子衝突，不過對人類生存構成威脅是氣候。」現場有一小群記者。

拜登2022年1月曾被一個沒關的麥克風抓到他罵福斯新聞（Fox News）記者「王八蛋」。據報這名記者後來表示，事發後不到1小時，拜登打電話到他手機道歉，說「朋友，這不是針對你的」。

拜登先前曾在其他場合稱蒲亭是「屠夫」和「戰犯」。

拜登已表示將就俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）命喪獄中一事，於本月23日宣布對俄國的新一波制裁措施，屆時正好也是俄國侵略烏克蘭滿兩年的前夕。

此外，為期兩天的G20外長會議今天在巴西里約熱內盧舉行。

根據英國外交部，英國外交大臣卡麥隆（David Cameron）在這場閉門會議中說：「必須讓俄羅斯為侵略行動付出代價。」

美國、澳洲、加拿大、德國、義大利、法國和挪威的外交首長今天也發表類似主張。

挪威外長艾德（Espen Barth Eide）告訴記者，拉夫羅夫以有關烏克蘭事件的「一連串另類事實」平靜地回應了卡麥隆的言論。

拉夫羅夫並未接受記者訪問。

此外，卡麥隆也提到納瓦尼上週在獄中猝逝一事。

艾德表示，里約的G20外長會議主要聚焦於加薩走廊（Gaza Strip）以巴衝突和俄烏戰爭。

艾德說他在會中表示：「我們必須支持烏克蘭，直到烏克蘭真正成為自由、獨立的主權國家，領土上不再有其他國家的軍隊。」

艾德還說，在會議上發言的外長一致認為中東需要「兩國方案」（two-state solution）解決以巴衝突，但對於如何實現則沒有共識。（譯者：盧映孜/核稿：嚴思祺）1130222