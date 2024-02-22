拜登爆粗口罵蒲亭 克里姆林宮反批：非常可恥

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（中央社莫斯科22日綜合外電報導）針對美國總統拜登（Joe Biden）稱俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）是「瘋狂的王八蛋」（crazy SOB），克里姆林宮（Kremlin）今天反批，這番言論「非常可恥」。

法新社報導，拜登在舊金山的一場募款活動發表演說時，向一小群媒體記者作出上述評論。他在演說中表示，「我們有像蒲亭這種『瘋狂的王八蛋』，我們老是得擔心核子衝突，不過對人類生存構成威脅的是氣候。」

克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）對此回應：「這對國家本身…對美國來說是個巨大恥辱。身為總統卻使用這樣的語言，真是可恥。」

他說：「拜登先生顯然是（刻意）表現出好萊塢牛仔般的行徑，以追求國內政治利益。」

拜登發表這番言論時，適逢美國因俄烏戰爭和俄國反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）在獄中逝世，與克宮關係陷入冰點。

拜登已宣布將就納瓦尼命喪獄中一事，於本月23日宣布對俄國的新一波制裁措施。

拜登過去也有類似的「熱麥克風」（hot mic）評論。他曾在其他場合稱蒲亭是「屠夫」、「戰犯」，2022年拜登還說「不能讓蒲亭繼續掌權」，在華府引起不小的波瀾。（譯者：王嘉語/核稿：施施）1130222