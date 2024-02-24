美制裁俄逾500個人實體 為烏克蘭、納瓦尼出頭

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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）俄羅斯全面入侵烏克蘭屆滿2年，美國今天對俄羅斯祭出大規模制裁，鎖定逾500個個人和實體，為烏克蘭以及猝死獄中的俄國反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）出頭。

美國總統拜登表示，這些措施目的在確保俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）「為他在國外的侵略和國內的壓迫付出更嚴苛的代價」。

路透社報導，這波制裁措施鎖定俄羅斯的Mir支付系統、金融機構和俄國軍工基地、制裁規避、未來能源生產和其他領域。這些制裁措施也打擊美方所說與納瓦尼之死有關的獄政官員。

俄羅斯駐華盛頓大使館在通訊平台Telegram頻道引述俄羅斯駐美大使安托諾夫（Anatoly Antonov）所言：「美國難道不明白這些制裁不會打倒我們嗎？」

美國今天晚些時候也對俄羅斯主要油輪集團「索夫科姆弗洛特」（Sovcomflot）實施制裁，指控這個集團涉嫌違反七大工業國集團（G7）對俄羅斯石油制定的價格上限規定。此外還有14艘原油油輪因有利害關係被列入黑名單。

美國財政部鎖定近300個個人和實體；國務院則打擊逾250個個人和實體；商務部則將90多家企業列入出口管制實體清單（Entity List）。

自俄國2022年2月24日揮軍入侵鄰國烏克蘭以來，美國和盟邦已對數以千計的俄國目標祭出制裁。

然而，事實證明，俄羅斯以出口為重點的經濟面對2年來的空前制裁，比莫斯科當局或西方預期的還要強韌。

美國財務部長葉倫（Janet Yellen）透過聲明表示：「即使我們削弱了俄羅斯的戰爭機器，還是要持續支持烏克蘭。國會積極加入我們世界各地的盟友行列，為烏克蘭提供自衛的方法至關重要。」（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）1130224