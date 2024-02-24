俄烏戰爭邁入第3年 烏軍擊落俄A-50預警機

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔23日綜合外電報導）俄烏戰爭將邁入第3年，烏克蘭空軍司令說，烏軍今天擊落一架俄羅斯預警管制機，對正沿著前線奮力擊退俄羅斯持續攻擊的烏軍來說，可謂一大勝利。

綜合美聯社與法新社報導，烏克蘭空軍司令歐勒什丘克（Mykola Oleshchuk）感謝烏克蘭軍情單位今天在俄羅斯軍事節日「祖國保衛者日」（Defender of the Fatherland Day）這天協助擊落這架俄羅斯A-50預警機。

歐勒什丘克諷刺地說：「在祖國保衛者日這天向占領者表示祝賀。」

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）今天下午在紐約與聯合國安全理事會討論俄烏戰況時表示，南部港市敖德薩（Odessa）發生空襲，一棟住宅被擊中。庫列巴說，有2名居民「受到重傷」，被送往醫院救治。

烏克蘭媒體播出的影片據稱顯示，俄羅斯這架大型戰機在亞速海（Sea of Azov）東海岸的克拉斯諾達（Krasnodar）地區墜毀，引發大火。

俄羅斯軍方並未對烏方說法置評，但克拉斯諾達地區緊急事務官員通報說有一架飛機在當地墜毀，不過沒有具體描述這架飛機。俄羅斯幾個軍事部落格證實這架飛機折損，還有人說這架飛機在友軍交火意外中遭擊落。

俄羅斯A-50預警機遭烏軍擊落一事一旦獲得證實，將標誌著俄方在一個多月的時間裡接連折損2架這款飛機。

烏國官員表示，烏軍1月14日在亞速海上空擊落一架A-50預警機。俄羅斯軍方從未對烏克蘭的說法置評，但俄國部落客和部分媒體證實這架飛機折損。（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1130224