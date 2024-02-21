俄烏戰爭打第3年 烏軍人力不足輪調困難成課題

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（中央社基輔21日綜合外電報導）俄羅斯2022年2月底全面入侵烏克蘭時，札董澤夫（Ivan Zadontsev）第一時間加入烏軍報國；如今戰爭即將邁入第3個年頭，他已疲憊不堪。

隸屬第24個別突襲營的札董澤夫告訴法新社：「我現在只有憤怒，這是能打多久？」27歲的他說：「我們都累了，都希望稍作休息。拜託了，讓我們輪調一下。」

烏克蘭目前需要更多軍力來抵抗俄羅斯攻勢，因此無論是戰爭疲勞還是派兵接防的呼聲，對軍事領導層來說都是兩難。

他們幾乎毫無轉圜空間，一方面募兵成效低落，二方面動員令面臨政治上的風險。

2022年底時，烏克蘭在戰事上獲得一定的成就，原本想乘勝追擊，但2023年的反攻行動卻未能突破俄國防線，戰事因此陷入僵局，澆熄了有意入伍民眾的熱情。

美國國會內鬨導致對烏軍援卡關，西方國家的支持度逐漸失穩，同樣對烏國士氣造成影響。

基輔社會學國際研究所（KIIS）的葛魯瑞茨基（Anton Grushetsky）說：「當我們有強而有力的後援，烏克蘭人都準備好戰死沙場。」他說：「但如果他們知道沒有武器可以拿來打仗，真的會洩氣。」

烏國政府一連串腐敗新聞，以及烏軍官僚的惡名，更進一步打消民眾入伍意願。

4個星期前開始從軍報名作業的史派林（Yevgen Spirin）說，他原本以為軍方會立即把他拉入軍隊，沒想到「一下子是在這裡簽名，一下子在這裡蓋章」。他說，很難跟「沒有經歷過蘇聯的外國人解釋這一切」。

不過，或許不久之後，要不要入伍可能就由不得烏克蘭民眾作主。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）去年12月表示，需要再徵召最多50萬名的軍人。

一個有政府撐腰的法案目前正在國會跑程序，尋求因應增加部隊人數以及提供戰場軍人更好接防方案所面臨的各項挑戰。

法案提議包括設定36個月的服役上限，同時也將可被動員執行戰鬥勤務的年齡從27歲下修為25歲。

從戰爭爆發就從軍的札董澤夫希望，所有烏克蘭人能明白，把軍隊人員補齊補滿的迫切性。他說：「我們是為全國打仗，為我們的獨立而戰。」

他說：「如果我們停止抗戰，我們就將再一次被占領。」（譯者：蔡佳敏/核稿：盧映孜）1130221