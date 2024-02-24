俄烏戰爭兩週年 烏克蘭防線因政治經濟面臨重壓

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（中央社基輔23日綜合外電報導）俄羅斯2022年2月24日入侵烏克蘭將屆滿兩週年。這場戰爭是歐洲自二次世界大戰以來死傷最慘重的衝突，如今烏克蘭看起來卻比兩年前開戰時還要脆弱。

路透社報導，曾是前蘇聯加盟共和國、人口4000萬的烏克蘭在開戰之初打破各界預期和克里姆林宮精心籌備的計畫，在俄國坦克和士兵揮師後力抗，並於數週後擊退人多勢眾的俄軍，確保首都基輔不失。

但隨戰爭邁入第3年，國際援助和軍事供給開始減緩，衝擊戰場。烏軍去年夏天大反攻失利、俄軍則在戰場節節進逼。

● 政治前景難料

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）仍有許多盟友。他明天將接待西方國家領袖，討論安全保證、對俄制裁和其他迫切議題。

美國總統拜登仍大力支持澤倫斯基，只是美國國會的政治爭論導致610億美元的援助資金遲未過關。

放眼2024年底，美國將於11月總統大選，屆時總統可能換人，對烏克蘭和俄烏戰爭的政策也可能改變，這讓未來數年的前景難以預料。

澤倫斯基去年11月訪美時，曾邀請共和黨籍前總統川普造訪烏克蘭，親睹戰爭對烏克蘭造成的損害。川普經常批評美國對烏克蘭的支持，且很有可能再度參加11月的美國總統大選。

澤倫斯基也告訴美國政治人物，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）治下的俄國若打贏這場仗，或許不會只滿足於占領烏克蘭。

蒲亭稱這類說法無稽之談，他將這場戰爭視為與美國更廣泛的爭鬥，克里姆林宮的政治菁英認為美國意在分裂俄羅斯；西方國家則認為俄國入侵烏克蘭是毫無正當性的攻擊行徑，必須反擊。

● 舊恨未解又結新仇

路透社報導，澤倫斯基明天除接待外國政要外，還將參加與七大工業國集團（G7）領袖的電話會議。烏克蘭各地都將舉辦活動，包括為布查鎮（Bucha）死者舉行紀念儀式；這座基輔北郊城鎮可能是俄烏戰爭中戰爭罪最慘烈地點之一。

烏克蘭檢方今天說，兩年來已調查逾12萬2000起疑似戰爭罪案件。俄羅斯則否認犯下戰爭罪。

人們在戰事初期的震驚逐漸變得習以為常，然後開始疲乏，數以千計士兵在猛烈砲火下捐軀，有時僅僅只是為一小片土地。

俄烏雙方都發展出龐大且愈來愈複雜的空中、海上、陸上偵察攻擊無人機隊，可能預示未來的戰場衝突景象。

俄羅斯可補充兵源的人口和軍事預算都較多，可能會傾向打一場持久戰；烏克蘭則岌岌可危，許多村莊、小鎮和城市被夷平，部隊筋疲力盡，彈藥即將告罄，俄國飛彈和無人機幾乎天天來襲。

俄軍本月初攻下烏東重鎮阿夫迪夫卡（Avdiivka），是9個月來最大勝仗。但澤倫斯基毫無退縮之意，他本週在基輔一場激昂的演說中告訴外交官員：「我堅信勝利就在前方。謝謝各位的團結和支持。」

● 戰爭成本持續增加

烏克蘭受損規模極為龐大。據世界銀行（World Bank）近期研究，重建烏克蘭經濟恐要花近5000億美元。有200萬套住房受損或被毀、近600萬人逃出國。

澤倫斯基也正推動立法，希望再動員50萬名軍人；部分經濟學者認為這個目標可能會癱瘓當地經濟。

事實證明，俄羅斯的財務在前所未見的制裁下仍保持彈性。雖然天然氣出口下滑，石油輸出量卻持平，主要仰賴印度和中國採購。一般預料經濟問題不會妨礙蒲亭在今年3月大選中再次勝出。（譯者：曾依璇/核稿：陳亦偉）1130224