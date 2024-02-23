華郵：俄烏戰小型無人機與數位監偵應用 反映新一代戰場質變

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（中央社華盛頓22日綜合外電報導）俄烏戰爭這週末將屆滿兩年且不見罷兵跡象。對五角大廈而言，戰爭風貌已較美軍前次大舉用兵時發生根本性變化，尤其小型無人機、手機資通與數位監偵為作戰帶來的新衝擊。

華盛頓郵報指出，美方官員認為俄烏戰爭對擘劃美國軍事未來展望提供豐富研究機會。一份對於這場血腥戰役雙方經驗教訓進行為期一年的機密研究，將供美國制定下一部國家國防戰略時參考。負責機密報告的20名軍官審視地面機動、空中力量、資訊戰、遠程火力、維繫並讓部隊成長等5個面向。

持久戰未過時 昂貴精準武器打天下非鐵律

俄烏戰爭挑戰過去主流假設。智庫「新美國安全中心」（CNAS）國防計畫主任佩蒂姜（Stacie Pettyjohn）表示，俄烏戰爭已演變成一場雙方都想削弱對方的消耗性混戰，之前這種打法被認為過時。

佩蒂姜說這讓五角大廈五味雜陳，因為他們長期以來信奉「昂貴精確武器是打贏戰爭的關鍵」，然而事實證明，提供烏克蘭的GPS精確導引彈藥極易受電子干擾。

俄烏兩軍都有所調整，將舊型非導引火砲與無人機搭配，利用廉價小型無人機發現並標定目標，引導火炮精準射擊兼省彈藥。美軍指揮人員幾乎都已注意到這點。

手機易遭敵人定位招來砲火

烏軍2022年時靠抓到建築內電子信號脈動，用遠程火箭一舉擊斃90名集結中的俄軍官兵。在美國西南部莫哈維沙漠（Mojave Desert）模擬實戰訓練時，美國陸軍少將泰勒（Curtis Taylor）發現，同樣因官兵頻繁使用手機導致電子信號脈動顯著的情況也很浮濫。

泰勒舉著手機說：「這玩意兒，會害死人。」指揮官們一再警告，大多數電子設備都是潛在目標，士兵被指示不要在訓練場使用手機。

泰勒另舉一名阿帕契直升機飛行員在模擬作戰時躲避防空系統的故事為例。扮演敵方的人員無法確定直升機的飛行路徑，但在檢閱商業上可獲取的手機數據後，竟精準還原並繪出這架直升機躲避防禦的飛行路線。

泰勒堅決根除此類行為，比作二戰期間在前線抽菸的危險；當年敵軍在暗夜時專找明亮的橙色閃光確認目標。

在戰場上拍攝部隊和裝備的照片和影音，並上傳社媒「打卡」，會被敵軍識別、標定後展開攻擊，這些也是源自俄烏戰場的實際教訓。

無線電、無人機操作點和車輛載具等都會產生大量電磁活動和熱能，這些都會被偵測到；為混淆敵方監偵，美軍持續教導官兵如何在顯眼之處隱蔽。

然而部隊雖能作到物理上隱蔽與偽裝，數位蹤跡仍是難題。演訓時扮演敵軍的單位仍能靠偵測到WiFi信號、藍芽裝置鎖定目標。

來自頭頂的威脅：無人機綁炸彈漫天飛

俄烏兩軍將小型4軸無人機綁上火箭彈後，這種自殺無人機滿天飛，這些無人機既便宜又容易躲過偵測，找到目標後直接衝向對方，比傳統火砲或飛彈更省事好用。這種情況迫使美軍高層反思。

美國在衝突時主要使用大型、昂貴的無人機執行高司單位策劃的監偵與攻擊任務，而在俄烏戰場，指揮官將監偵和攻擊下放給單兵。賦予小部隊這種一定程度自主，美軍直到最近才嘗試效法，並決定汰除無人機隊中的RQ-7、RQ-11這兩款機型，認為無法在現代戰事生存。

美國陸軍參謀長喬治（Randy George）說：「我們從戰場上、尤其是在烏克蘭了解到，空中偵察已產生結構性變化。」

五角大廈如何應變

即便俄烏帶來諸多戰場創新，但觀察家研判除非遇到極端情況，五角大廈可能還是不會那麼快改弦更張。

佩蒂姜承認美軍和烏軍操作方式不同，而這意味烏軍在戰場的一些經驗總結可能不適用美軍。

但她說在與一些美軍高層交談時，對方就能從俄烏身上學到多少抱持謹慎態度，似乎低估作戰性質變化的現實，尤其還抱有若是美軍遇到類似情況只會表現得比俄烏更佳的危險想法。（譯者：陳亦偉）1130223