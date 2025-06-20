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央行看下半年經濟成長低於1% 憂關稅等5大不確定性

2025/6/20 13:00（6/20 13:39 更新）
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圖為高雄市前鎮區一處大賣場內排隊等候結帳人潮。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北20日電）中央銀行最新經濟預測，雖對2025年經濟成長率看法維持3.05%不變，但下半年平均成長率低於1%。央行也點出5大不確定性牽動台灣今年經濟表現，尤其台灣對等關稅最終稅率相對其他競爭對手國的差距，將影響出口產品競爭力。

央行19日舉行第2季理監事會，為了審慎因應未來美國關稅政策的經貿不確定性，決議利率維持不變、連5凍。央行另提供新聞資料說明經濟展望。

經濟預測方面，預測全年經濟成長率為3.05%，與3月預測相同，但細看各季表現，上半年受惠於拉貨效應，經濟成長優於預期，平均為5.49%，下半年降至0.78%。

央行坦言，今年經濟不確定性仍多，主要機構對台灣2025年經濟成長率預測多低於3%，而且今年存在5大不確定性，美國關稅等政策後續發展與台美關稅議題的談判結果，主要經濟體央行貨幣政策未來走向與美國財政赤字惡化的擔憂，中國大陸經濟情勢變化，地緣政治風險與極端氣候，必須審慎關注。

關稅方面，央行指出，美國關稅政策反覆不定，衝擊全球消費及投資信心，現階段各國與美國仍在進行關稅談判，加上對等關稅合法性爭議，使全球經貿政策具高度不確定性，加劇股匯市動盪與影響企業投資意願。

央行認為，後續談判結果將牽動全球供應鏈版圖加速重組，若談判無果，貿易僵局恐延長。

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另一方面，央行提醒，台灣對等關稅最終稅率相對其他競爭對手國的差距，將影響台灣出口產品競爭力；而美國針對半導體及其下游產品啟動232條款國家安全調查，如果後續美國對半導體與資通訊等產品加徵關稅，可能推高最終產品售價，使需求減緩，進而衝擊台灣資通訊產品出口表現。

主要經濟體央行貨幣政策方面，央行認為，未來主要國家貨幣政策調整步伐，可能因國際經貿情勢變化而改變，牽動未來國際資金流向；另外，如果美國通過減稅法案，財政赤字擴大，恐衝擊持有美國資產信心，影響全球股匯債市穩定。（編輯：潘羿菁）1140620

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