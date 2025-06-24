央行：4大因素牽動通膨 中東局勢對油價屬短期影響

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北24日電）近來中東戰事升溫，國際油價一度竄升，引發市場對通膨再起的擔憂。中央銀行指出，近期國際油價上漲屬短期現象，對國內物價影響有限；不過央行仍將密切關注國際大宗商品、國內服務類價格走勢等4大因素，緊盯通膨變化。

立法院經濟委員會25日邀請國發會、經濟部、央行等相關部會就「因應國際經貿情勢變化，如何協助我國產業面對台幣匯率及國際能源價格遽變」進行報告，央行書面報告今天率先出爐。

央行報告指出，美國對等關稅政策衝擊全球經濟，且OPEC+大幅增產增加供給，今年以來，國際油價大幅低於去年；然而，6月中旬，以伊爆發軍事衝突，中東地緣風險升溫，國際油價自今年低點快速走升；如果中東衝突情勢進一步惡化，影響原油供給，恐影響供應鏈穩定及企業投資信心，增添全球經濟下行風險。

不過央行指出，近期國際油價上漲可能屬短期現象，對國內物價影響有限。

央行表示，國際大宗商品、國內服務類價格走勢、地緣政治風險及天候變化等4大因素，可能影響未來國內通膨發展，央行將持續關注國際政經情勢對國際油價與國內物價的影響，採行妥適的貨幣政策因應，以達成維持物價穩定等法定職責。

匯率方面，央行表示，近年新台幣對美元升值期間，台灣經濟表現仍具韌性；此外，出口會衍生進口需求，新台幣升值對出口的不利影響，部分會被進口成本下降的益處抵銷，也就是說，新台幣升值對出口商而言，並非全然沒有好處。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

央行說，新台幣匯率有升有貶，拉長時間來看，匯率升貶對企業在不同期間造成的外幣兌換損益，應可部分互抵。

央行認為，當前國際經貿金融情勢具高度不確定性，政府可從兩面向協助較無能力避險的中小企業、傳產，降低新台幣匯率波動的影響。第一部分，央行持續促進外匯市場有序運作，維持新台幣匯率動態穩定；二是政府相關主管機關繼續協助企業提高產品附加價值及多角化發展，強化產品競爭力。（編輯：張良知）1140624