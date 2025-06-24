以色列伊朗清晨最後一波互轟後停火 12天衝突落幕

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（中央社以色列俾什巴24日綜合外電報導）以色列和伊朗今天接受美國總統川普提出的停火方案，以終結他們這場歷時12天、撼動中東局勢的戰爭。

美聯社報導，伊朗今天清晨對以色列發動最後一波飛彈攻擊，造成至少4人喪生、8人受傷，以色列則在黎明前針對伊朗多處發動空襲，隨後雙方接受停火提案。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，以色列已同意在川普的協調下與伊朗雙邊停火。

尼坦雅胡說，他昨夜告訴以色列安全內閣，以色列在這12天針對伊朗的行動中實現了所有戰爭目標，包括消除伊朗核子和彈道飛彈計畫威脅，以色列也重創伊朗軍事領導層和多處政府設施，並掌握德黑蘭制空權。

法新社報導，以色列政府聲明說，「以色列感謝川普總統和美國國防支持及參與消除伊朗核子威脅」，並說「以色列將強力回應任何違反停火事件」。

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伊朗法斯通訊社（Fars）今天報導，在川普宣布以色列和伊朗停火之前，以色列夜襲伊朗北部地區，造成9人死亡。

伊朗國家電視台報導，停火行動於上午7時30分生效，但自川普宣布停火消息以來，伊朗官員尚未置評，不過伊朗外交部長稍早表示，伊朗準備停止空襲。（譯者：盧映孜/核稿：楊昭彥）1140624