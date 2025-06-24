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川普稱以伊都違反停火 要以色列立刻命令飛行員折返

2025/6/24 19:46（6/24 19:58 更新）
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24日在約旦河西岸上空，有2枚伊朗向以色列發射的飛彈。（路透社）
24日在約旦河西岸上空，有2枚伊朗向以色列發射的飛彈。（路透社）
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（中央社華盛頓24日綜合外電報導）美國總統川普試圖維持以色列與伊朗之間的停火，他今天在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）貼文要求以色列立刻命令飛行員折返，不得違反停火。

美聯社報導，川普（Donald Trump）另告訴記者，以色列和伊朗都違反了停火協議，在今晨停火期限之後又發動攻擊。

川普在前往荷蘭海牙（The Hague）參加北大西洋公約組織（NATO）峰會前發表講話，對以、伊兩國持續向對方發動攻擊表達失望。

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川普表示：「他們違反停火，而以色列也違反了。」他補充道：「我對以色列很不滿。」

川普在差不多同一時間也在真實社群貼文寫道：「以色列，別投下那些炸彈。如果你們投下，那就是嚴重違反協議。現在就把你們的飛行員叫回來！」（譯者：楊昭彥/核稿：嚴思祺）1140624

#川普
#以色列
#伊朗
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