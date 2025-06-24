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伊朗：自與以色列開戰以來 當地至少610死4700傷

2025/6/24 21:40（6/24 21:58 更新）
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圖為以色列、伊朗停火期間，伊朗德黑蘭的街道景象。（Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via 路透社）
圖為以色列、伊朗停火期間，伊朗德黑蘭的街道景象。（Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via 路透社）
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（中央社德黑蘭24日綜合外電報導）伊朗今天表示，自6月13日與以色列開戰以來，當地至少有610位平民遇害、逾4700人受傷。

法新社報導，伊朗衛生部發言人克爾曼普爾（Hossein Kermanpour）宣布新增傷亡人數時指出：「他們都是平民。」他在社群平台X寫道：「過去12天期間，醫院…面臨極其慘痛的場景。」

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伊朗衛生部指稱，在以色列空襲中喪生的伊朗受害者包括13名孩童，年齡最小僅兩個月大，另有5名醫生及救援人員遇害，以色列攻擊也導致7家醫院和9輛救護車受損。

以色列駐法國大使札卡（Joshua Zarka）告訴美聯社，以色列的空襲至少造成14名伊朗物理學家和核工程師喪生，這些人是伊朗頂尖的科學領袖。（譯者：陳正健/核稿：楊昭彥）1140624

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