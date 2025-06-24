川普剛宣布停火 以色列稱伊朗飛彈來襲釀3死

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（中央社華盛頓/耶路撒冷24日綜合外電報導）美國總統川普宣布以色列和伊朗之間完全停火，有可能終結這場歷時12天的戰爭。然而，兩國即將停火之際，以色列當局表示，伊朗飛彈襲擊以色列造成3死多傷。

綜合路透社和法新社報導，川普雖發布停火聲明，以色列和以國軍方卻尚未出面證實消息，並說今天清晨偵測到自伊朗發射的飛彈。

以軍清晨5時左右在通訊軟體Telegram發文說：「不久前，偵測到有自伊朗朝以色列方向發射的飛彈，以色列多處地區響起警報。」

目擊者後來聽到以色列中部特拉維夫（Tel Aviv）、俾什巴（Beersheba）附近傳出爆炸聲響，以色列媒體表示，俾什巴有1棟建築被飛彈擊中，造成3人喪生。

以色列非營利緊急醫療救護組織「紅色大衛之星」（Magen David Adom, MDA）則在社群平台X發文說，飛彈襲中俾什巴的住宅大樓後，MDA團隊已宣布3人死亡，2名中度傷患送醫，另6名輕傷患者在現場接受治療。

伊朗方面，稍早有1名官員證實德黑蘭當局已同意停火，但伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）表示，除非以色列停止攻擊行動，否則敵對行動將不會停歇。

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阿拉奇表示，如果以色列最晚於德黑蘭時間24日凌晨4時（格林威治時間24日0時30分）前停止對伊朗人民的「非法侵略」，伊朗之後也無意繼續回應。

自上述時間過後，就未傳出以色列對伊朗的攻擊通報。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1140624