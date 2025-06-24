伊朗稱無停火協議 但以色列停止攻擊己方也收手
2025/6/24 10:00（6/24 10:17 更新）
（中央社德黑蘭24日綜合外電報導）伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）今天說，目前未與以色列達成停火協議，但若以色列停止攻擊，伊朗也會收手。
法新社報導，美國總統川普稍早宣布停火協議將於格林威治時間4時（台灣時間12時）左右開始生效，但阿拉奇在社群媒體發文說：「截至目前，沒有就任何停火或停止軍事行動達成『協議』。」
阿拉奇還說，若「以色列政權最晚在德黑蘭時間凌晨4時之前停止非法侵略伊朗人民，我們之後也無意繼續回應」。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，阿拉奇在社群平台X上說：「正如伊朗多次表明，是以色列對伊朗發動戰爭，而不是伊朗對以色列發動戰爭。」
透過 Google News追蹤中央社
阿拉奇說：「稍晚將做出有關停止軍事行動的最終決定。」
美國白宮一名高階官員先前告訴CNN，以色列同意停火協議，條件是伊朗停止攻擊；消息人士說，伊朗已同意這些條件。（譯者：曾依璇/核稿：張曉雯）1140624
延伸閱讀美軍卡達基地遭攻擊後 川普宣布以色列伊朗同意停火戰事告終伊朗襲美軍卡達基地前已通知川普 傳兩國官員曾會面計畫伊朗為保住面子反擊 中東局勢6小時戲劇性發展白宮官員稱川普接觸以色列伊朗 促成停火協議川普宣布以色列伊朗將停火 傳卡達斡旋伊朗點頭
- 2025/06/24 10:09
- 伊朗稱無停火協議 但以色列停止攻擊己方也收手2025/06/24 10:00
- 2025/06/24 09:31
- 2025/06/24 09:21
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
伊朗為保住面子反擊 中東局勢6小時戲劇性發展