伊朗為保住面子反擊 中東局勢6小時戲劇性發展

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（中央社記者廖漢原紐約23日專電）中東局勢今天再度出現戲劇性發展，伊朗晚間向美軍駐卡達基地發射飛彈，卡達指德黑蘭當局攻擊前已知會，約6小時後，美國正副總統宣布以色列與伊朗達成停火協議。有線電視新聞網（CNN）分析，伊朗軟弱回應看來僅像保住面子的演出。

伊朗於晚間向距離領土僅155公里的杜哈（Doha）烏代德空軍基地（Al Udeid Air Base）發射飛彈。五角大廈官員指出，美軍防空系統共攔截13枚，僅1枚落地，未造成傷亡。

杜哈市區空中清楚可見防空系統攔截飛彈入侵的砲火與爆裂聲，民眾未見驚恐，還拍照打卡。卡達官員指出，德黑蘭早前已示警將發動飛彈攻擊。

紐約時報（New York Times）引用Planet Labs的衛星照顯示，基地在6月初停放數10架飛機，以色列於13日開始攻擊伊朗，但23日上午停機坪已不見任何飛行器。

紐時形容，伊朗對美軍在中東最大規模基地的攻擊行動，看來經過謹慎算計，避免引起美國的報復。

CNN分析，伊朗發射數量有限的飛彈，攻擊空蕩蕩的目標，並在幾個小時前警示，這些基地設有全球最先進的飛彈防衛系統，伊朗回應美國週末的攻擊，顯然是有意為衝突降溫。

美國駐卡達大使館於攻擊前通知當地美國民眾前往避難所，卡達當局在飛彈飛抵1小時前關閉領空。伊朗短暫飛彈攻擊導致附近的阿拉伯聯合大公國、巴林、科威特封閉空域，之後陸續恢復正常。

美國總統川普（Donald Trump）21日決定轟炸伊朗3處核設施，國際間關注美國參與以色列攻擊伊朗，德黑蘭當局將依慣例展開報復行動，包括攻擊美軍中東基地、針對美國民眾發起恐怖攻擊與關閉 荷莫茲海峽 為什麼荷莫茲海峽這麼重要？ 海上能源輸出咽喉：世界上6成原油出口來自沙烏地阿拉伯、伊拉克等波斯灣國家，荷莫茲海峽位於阿曼與伊朗之間，連接波斯灣、阿曼灣及阿拉伯海，擁有得天獨厚的位置，掌握能源海上輸出命脈。

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伊朗攻擊美國理當影響國際原油價格，市場預期中東局勢已見緩和，伊朗行動未見傷亡，美國原油價格反向下跌7.22%，倫敦布蘭特（Brent）原油下跌7.18%。

川普與副總統范斯（JD Vance）都公開宣布伊朗與以色列將停火。（編輯：田瑞華）1140624