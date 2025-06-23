伊朗開嗆川普是「賭徒」 揚言擴大武裝部隊打擊目標
2025/6/23 17:21（6/23 17:42 更新）
（中央社伊斯坦堡23日綜合外電報導）伊朗當局今天表示，美軍空襲其核設施之舉擴大了伊朗武裝部隊的合法目標範圍，並稱美國總統川普是「賭徒」，因為他決定加入以色列對伊朗的軍事行動。
路透社報導，「哈塔姆安比亞中央總部」（Khatam al-Anbiya central military headquarters）發言人佐爾法卡里（Ebrahim Zolfaqari）表示，美國應面對其行動的嚴重後果。該機構負責協調規劃伊朗武裝部隊的作戰行動。
佐爾法卡里在預錄聲明影片的最後改用英語說道：「賭徒川普先生，或許是你挑起了這場戰爭，但結束戰爭的人將會是我們。」
法新社報導，美國空襲伊朗3處關鍵核設施的48小時之後，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）預計今天稍晚和重要盟友、俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）舉行「重大」會談。
根據俄國官媒，阿拉奇抵達莫斯科後表示：「鑒於危險的新局勢…我們與俄羅斯的磋商毫無疑問至關重要。」
國營的伊朗通訊社（IRNA）昨天報導，阿拉奇將與俄羅斯總統及其他高階官員會晤，商討美國和以色列對伊朗發動軍事侵略後的區域與國際局勢發展。
另一方面，北韓官媒報導，平壤當局今天強烈譴責美國空襲伊朗核設施，並稱此舉嚴重侵犯主權國家的安全利益和領土權利。
伊朗與擁有核武的北韓關係良好。外界數十年來一直懷疑這兩國存在軍事合作，包含共同發展彈道飛彈。
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南韓總統李在明今天也示警，中東局勢「非常緊急」，金融市場因不確定性增加而動盪不穩。
李在明表示，他擔憂油價上漲可能推升通膨，進而衝擊民眾生計。（譯者：洪培英/核稿：施施）1140623
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