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美空襲核設施掀抗議 伊朗總統現身反美集會聲援

2025/6/23 11:33（6/23 11:43 更新）
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伊朗德黑蘭街頭爆發反美抗議潮，伊朗總統裴澤斯基安（中）也現身集會。（美聯社）
伊朗德黑蘭街頭爆發反美抗議潮，伊朗總統裴澤斯基安（中）也現身集會。（美聯社）
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（中央社德黑蘭22日綜合外電報導）美國昨天空襲伊朗3處核設施，德黑蘭街頭爆發抗議潮，群眾高喊「美國去死」，並揮舞印有反美口號的旗幟，伊朗總統裴澤斯基安也現身集會，聲援抗議行動。

「德黑蘭時報」（Tehran Times）報導，裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）在無嚴密保護下走進人群中，讓民眾得以靠近。他傾聽群眾對這些轟炸的怒吼，使現場氣氛更加激昂。隨後他簡短發言，呼應民眾的抵抗訴求，並承諾稍後會有更全面的回應。

「紐約郵報」（New York Post）報導，在抗議活動中，有親政府支持者高舉寫有「打倒美國」與「我們已準備好迎接大戰」的布條。

根據伊朗學生通訊社（ISNA）在Telegram上分享的影片，抗議群眾也高喊著「美國去死」。

一名女性向「德黑蘭時報」表示：「他們（美國）在西亞這裡有19個基地，4萬名士兵和工作人員坐鎮我們邊境，他們應該回家去。」

一名年長男子在廣場附近看著總統穿過人群時說：「他們嘴上說著和平，卻持續投下炸彈。他在這裡代表他明白這點。美國違背承諾，他們必須離開。」

其他抗議者則舉著伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的肖像。

根據伊朗親政府媒體新聞電視台（Press TV），數千人據稱齊聚在德黑蘭市中心的革命廣場（Enghelab Square），參加反美抗議活動。

法新社報導，伊朗駐聯合國大使伊拉瓦尼（Amir Saeid Iravani）今天在聯合國安全理事會痛批美國空襲伊朗核設施。他說：「作為安理會常任理事國的美國，如今再次訴諸非法武力，捏造荒謬的理由對我國發動戰爭，說是為了阻止伊朗獲得核武。」

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伊朗紅新月會（Red Crescent Society）在聲明中表示，美國對3處核設施發動攻擊期間，造成近12人受傷，其中4人已送醫治療。

伊朗衛生部發言人克爾曼普爾（Hossein Kermanpour）表示：「慶幸的是，所有送醫的民眾都沒有受到放射性汙染。」（譯者：陳昱婷/核稿：劉文瑜）1140623

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