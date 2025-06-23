伊朗福爾多核設施疑受重創 專家持保留態度

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓22日綜合外電報導）商業衛星影像顯示，美國對伊朗福爾多（Fordow）核設施的攻擊造成嚴重損壞，甚至可能摧毀這座深埋地下的設施及內部的鈾濃縮離心機，但專家今天表示，這一點尚未獲得證實。

路透社報導，前聯合國核查員、現任科學暨國際安全研究所（Institute for Science and International Security）所長歐布萊特（David Albright）說：「他們就是用這些巨型鑽地彈（Massive Ordnance Penetrator, MOP）直接炸穿。」他指的是美國聲稱投下的巨型鑽地彈。「我認為這座設施很可能已經完了。」

不過專門研究衛星影像的CNA公司（CNA Corporation）副研究員艾佛列斯（Decker Eveleth）指出，仍無法確認是否摧毀地下設施。他表示，裝有數百座離心機的大廳「埋藏太深，無法依靠衛星影像評估損壞程度」。

為了防範像今天清晨美軍發動的這類攻擊，伊朗將大部分核計畫深藏於加強防禦的地下設施中，其中包括建在山體內部的福爾多核設施。

衛星影像顯示，山體出現疑似被鑽地彈穿透的6個孔洞，周圍地面則有擾動跡象，覆蓋著大量塵土。

美國和以色列曾表示有意阻止伊朗的核計畫，但若未能徹底摧毀其設施與設備，可能意味著伊朗更容易重啟核武計畫。根據美國情報單位與聯合國國際原子能總署（IAEA）的說法，該計畫已於2003年終止。

多位專家也警告，伊朗很可能在今天清晨遭攻擊前，已將一批接近武器等級的高度濃縮鈾從福爾多運出，並可能將濃縮鈾與其他核組件藏匿在以色列、美國及聯合國核查員都不知道的地點。

透過 Google News 追蹤中央社

他們指出，馬薩爾科技（Maxar Technologies）的衛星影像顯示，福爾多設施在19日和20日出現「異常活動」，設施入口外停有一長串車輛。一名伊朗高層消息人士今天告訴路透社，大部分接近武器級的60%高度濃縮鈾，在美國攻擊前已被轉移到未公開地點。

加州蒙特瑞（Monterey）密德伯里國際研究學院（Middlebury Institute of International Studies）防止核武擴散專家路易斯（Jeffrey Lewis）說：「我認為你很難有十足把握做到其他事，頂多就是把他們的核計畫拖延幾年。幾乎可以確定，還有我們不知道的設施存在。」（譯者：陳昱婷/核稿：張曉雯）1140623