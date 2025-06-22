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美軍為何空襲伊朗福爾多等3處核設施？用途及重要性一次看

2025/6/22 14:08（6/22 15:53 更新）
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美國21日完成對伊朗3個核設施的攻擊行動，包括福爾多、納坦茲及伊斯法罕。（中央社製圖）
美國21日完成對伊朗3個核設施的攻擊行動，包括福爾多、納坦茲及伊斯法罕。（中央社製圖）
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（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國於伊朗當地時間22日凌晨空襲福爾多、納坦茲、伊斯法罕3大核設施。華盛頓郵報整理出這3座對德黑蘭核子計畫至關重要設施的資訊。

福爾多核燃料濃縮廠

福爾多（Fordo）是伊朗2處用離心機濃縮鈾的設施之一，用來生產可供民用核子反應爐燃料的鈾。伊朗若造核武，當然也少不了這些濃縮鈾。

福爾多名義上是用於生產濃縮至20%純度的鈾，但國際原子能總署（IAEA）2023年初於當地檢測到純度達83.7%的濃縮鈾樣本，已接近武器製造等級所需的90%純度門檻。

福爾多原為伊朗的飛彈基地，位於德黑蘭以南約192公里，整座設施建於深藏地下90多公尺的山腰之中。

福爾多核設施6月20日衛星照。（Maxar Technologies/Handout via REUTERS）
福爾多核設施6月20日衛星照。（Maxar Technologies/Handout via REUTERS）

納坦茲核設施

納坦茲（Natanz）位於德黑蘭東南方300多公里處，伊朗2021年表示納坦茲設施能將鈾濃縮至60%的純度。由於納坦茲的離心機數量遠超過福爾多，因此被認為負責生產伊朗大部分接近武器級的鈾。

以色列6月13日攻擊納坦茲。伊朗原子能組織（AEOI）證實，以色列當時的攻擊造成損害，並在設施內偵測到化學和輻射污染。

納坦茲核設施6月15日衛星照。（Maxar Technologies/Handout via 路透社）
納坦茲核設施6月15日衛星照。（Maxar Technologies/Handout via 路透社）

伊斯法罕核子科技中心

根據位於華府的機構「核子威脅倡議」（NTI）表示，伊斯法罕（Isfahan）設有將天然鈾轉換成六氟化鈾氣體的工廠，這種氣體會輸送到納坦茲和福爾多的離心機。以色列6月13日的先制打擊目標也有伊斯法罕。

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華爾街日報引述華府無黨派獨立機構「武器管制協會」（Arms Control Association）指出，美國這次空襲雖能使伊朗核子計畫倒退，但無法根除。協會在聲明中說「就長遠看，軍事行動可能讓伊朗斷定唯有核武才能有效嚇阻，華府對外交折衝毫無興趣。單憑軍事打擊無法摧毀伊朗積累的核子知識」。

武器管制協會表示，全面評估這次攻擊對伊朗核計畫造成的損害需要時間，而且很可能需要國際原子能總署（IAEA）的檢查員重返伊朗才行。（譯者：陳亦偉）1140622

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伊斯法罕核子科技中心5月17日衛星照。（Planet Labs PBC via 路透社）
伊斯法罕核子科技中心5月17日衛星照。（Planet Labs PBC via 路透社）
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