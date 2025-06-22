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空襲伊朗核設施 川普稱對福爾多投5到6枚碉堡剋星

2025/6/22 12:30（6/22 13:38 更新）
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美國21日完成對伊朗3個核設施的攻擊行動，包括福爾多、納坦茲及伊斯法罕。（中央社製圖）
美國21日完成對伊朗3個核設施的攻擊行動，包括福爾多、納坦茲及伊斯法罕。（中央社製圖）
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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美國今天攻擊福爾多、納坦茲、伊斯法罕3處伊朗核心的核子設施。總統川普告訴福斯新聞主持人漢尼提（Sean Hannity），美軍攻擊福爾多時動用5到6枚碉堡剋星炸彈。

川普在21日晚間發表談話稱對伊朗的空襲是「一次壯觀的軍事勝利」，還說伊朗的核設施已經「完全徹底地被摧毀」。

漢尼提表示，川普告訴他美國動用5到6枚碉堡剋星（bunker buster）炸彈攻擊福爾多（Fordow）地下核設施。納坦茲（Natanz）與伊斯法罕（Isfahan）兩處核設施，則由640公里外的美軍潛艦發射30枚戰斧（Tomahawk）巡弋飛彈打擊。

哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）引述知情任務的人士與一名五角大廈官員證實，美軍派3架B-2匿蹤戰略轟炸機空襲福爾多，每架攜帶2枚GBU-57「巨型鑽地彈」（MOP）。

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福爾多設施建於山體中，位於地下約300英尺（約92公尺）處，並以多層混凝土加固。一般認為除非動用巨型鑽地彈，幾乎沒有任何武器能炸穿。

美軍空襲福爾多、納坦茲和伊斯法罕核設施，是美國首度對伊朗進行直接軍事攻擊，也讓以色列與伊朗間的軍事衝突進一步升級。以色列6月13日對伊朗先制打擊，聲稱要消除伊朗核子計畫。（譯者：陳亦偉）1140622

#川普
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#伊朗
#美軍
#哥倫比亞廣播公司新聞網
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