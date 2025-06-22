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影／川普全國演說：美國摧毀核設施 伊朗若報復將面臨強大武力回應
首頁 / 國際

川普籲伊朗尋求和平 否則更多攻擊將接踵而至[影]

2025/6/22 11:15（6/22 11:28 更新）
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美國總統川普21日晚間向全國發表演說，美國的空襲已「徹底且完全摧毀」伊朗主要的核濃縮設施。（美聯社）
美國總統川普21日晚間向全國發表演說，美國的空襲已「徹底且完全摧毀」伊朗主要的核濃縮設施。（美聯社）
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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美國總統川普今晚向全國發表演說，美國的空襲已「徹底且完全摧毀」伊朗主要的核濃縮設施，並警告如果德黑蘭不尋求和平，更多攻擊將接踵而至。

法新社與美國有線電視新聞網（CNN）、CNBC等媒體報導，川普警告伊朗，若伊朗拒絕尋求和平，美國將鎖定更多目標，並呼籲以外交方式解決危機。

在美國加入以色列對德黑蘭的空襲行動後，川普於白宮對全國發表電視演說，稱美軍的行動是一次「輝煌的軍事勝利」。

川普在全國談話中表示：「伊朗這個中東惡霸現在必須尋求和平。如果他們不這麼做，未來將遭遇更多更猛烈的攻擊。」

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他接著說：「這種情況不能再持續下去。伊朗不是走向和平，就是遭遇遠比過去8天更加嚴重的悲劇。記住，目標還有很多。」

川普警告，美國可以「精準、迅速且熟練地打擊其他目標」，並強調這些行動「可以在幾分鐘內完成」。（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）1140621

#川普
#空襲
#美國有線電視新聞網
#以色列
#伊朗
#德黑蘭
影片來源：CNBC Television
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